Um ato rápido e corajoso evitou que um princípio de incêndio causasse grandes prejuízos a uma loja no bairro Habitasa, em Rio Branco, nesta semana. Segundo imagens de câmeras de segurança, uma pessoa em situação de rua tentou atear fogo no estabelecimento, mas a ação foi interrompida por uma mulher ainda não identificada, que retirou um pano em chamas antes que o fogo se alastrasse.

Mulher impede incêndio em loja de Rio Branco após pessoa em situação de rua tentar colocar fogo. Foto: Reprodução

O caso aconteceu em frente ao comércio e foi registrado em vídeo. Nas imagens, é possível ver o momento em que o suspeito se aproxima e inicia o ato. Poucos segundos depois, a mulher aparece, retira o material incendiado e evita que as chamas atinjam a estrutura do empreendimento.

Em publicação nas redes sociais, os proprietários da loja agradeceram a atitude da mulher. “Queremos agradecer imensamente pela atitude, que evitou danos maiores”, diz a nota.

O episódio também acende um alerta para o aumento da população em situação de rua na região e para ocorrências envolvendo esse grupo, que têm gerado preocupação entre comerciantes e moradores.

Veja o vídeo:

