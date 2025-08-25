Mulher morre dias após se engasgar com espinha de peixe em MS

Uma mulher, de 60 anos, que estava internada no Hospital Regional de Campo Grande (MS), morreu, na noite desse sábado (23/8), após complicações resultantes de um engasgo com uma espinha de peixe, ocorrido cerca de sete dias antes. A vítima, transferida de Três Lagoas, sofreu uma série de complicações que levaram ao agravamento do estado de saúde.

Leia também

De acordo com o boletim de ocorrência, a filha da vítima relatou que, após o engasgo, a mãe apresentou dores abdominais intensas, tosse, dificuldades respiratórias e um quadro geral de fraqueza. Passado esse período, ela procurou ajuda médica no Hospital Nossa Senhora, em Três Lagoas, onde exames detectaram pneumomediastino grave e transfixação do esôfago — condições que indicam a presença de ar fora do pulmão e lesões no esôfago.

Leia a reportagem completa no Topmídia News, parceiro do Metrópoles.