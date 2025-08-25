25/08/2025
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira
Proposta de Nattan em show termina em separação de casal
Nicole Bahls se confunde com regras da ‘Dança dos Famosos’ e arranca risadas de Huck
Vítima de acidente com Gato Preto relata ameaças e deboches após batida
Naomi Campbell revela passado inusitado com Cauã Reymond no “Domingão com Huck”
Mulher morre dias após se engasgar com espinha de peixe em MS

Uma mulher, de 60 anos, que estava internada no Hospital Regional de Campo Grande (MS), morreu, na noite desse sábado (23/8), após complicações resultantes de um engasgo com uma espinha de peixe, ocorrido cerca de sete dias antes. A vítima, transferida de Três Lagoas, sofreu uma série de complicações que levaram ao agravamento do estado de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência, a filha da vítima relatou que, após o engasgo, a mãe apresentou dores abdominais intensas, tosse, dificuldades respiratórias e um quadro geral de fraqueza. Passado esse período, ela procurou ajuda médica no Hospital Nossa Senhora, em Três Lagoas, onde exames detectaram pneumomediastino grave e transfixação do esôfago — condições que indicam a presença de ar fora do pulmão e lesões no esôfago.

