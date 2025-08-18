18/08/2025
Mulher nua é encontrada em praia e confessa ter matado o pai

Caso ocorreu em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, onde a suspeita foi presa por homicídio

Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante no último sábado (16) em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, após uma confissão inusitada. A suspeita foi encontrada andando nua em uma praia da cidade e, ao ser abordada por guardas municipais, confessou ter matado o próprio pai, de 74 anos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a mulher relatou aos agentes que havia esfaqueado o pai no apartamento onde os dois moravam. A polícia foi acionada e, ao chegar no local, encontrou o corpo da vítima com diversas perfurações.

A faca utilizada no crime e equipamentos eletrônicos foram apreendidos para perícia. A suspeita recebeu atendimento médico e, em seguida, foi presa pelo crime de homicídio.

