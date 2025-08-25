Mulher sobrevive após ser enforcada, esfaqueada e agredida por marido e comparsas em Rio Branco

Luzia Lima Fleming, de 43 anos, foi vítima de tentativa de feminicídio no final da tarde deste domingo (24), dentro de uma residência localizada na Rua Belém, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Luzia discutia com o marido por, supostamente, não querer deixar a residência após ser expulsa. Durante a briga, o homem enforcou a mulher com as próprias mãos e a atingiu com um golpe de faca nas costas. Não satisfeito, o acusado ainda chamou comparsas, supostamente integrantes de uma organização criminosa, para também agredi-la. Após a ação, os suspeitos fugiram.

Populares acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após receber os primeiros atendimentos, Luzia foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permaneceu em estado de saúde estável.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas não localizou os envolvidos. O caso será investigado pela Polícia Civil.