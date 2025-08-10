Mulheres formam fila para ‘visita íntima’ a criminoso mais procurado do Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo anunciou a prisão de Ademirço Alves, considerado o criminoso mais procurado do estado. Conforme as investigações, ele possuía conexões diretas com uma organização criminosa que atuava na região, o que motivou sua captura após intenso trabalho das autoridades.

Apesar da detenção, de acordo com jornais locais, o detento tem recebido grande atenção dentro da unidade prisional. Relatos indicam que mulheres têm formado fila para realizar visitas íntimas a Ademirço Alves, fato que chama atenção e levanta questionamentos sobre a segurança e controle dentro do sistema penitenciário local.

As autoridades seguem monitorando a situação para evitar que a influência do preso se mantenha mesmo atrás das grades. Ainda não há informações sobre possíveis medidas que serão adotadas para conter essas visitas e garantir a ordem no presídio.