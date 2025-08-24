23/08/2025
Mundial de Ginástica: Brasil faz história e conquista medalha inédita

Histórico. Neste sábado (23/8), a equipe brasileira garantiu a medalha de prata na disputa em conjunto no Mundial de Ginástica Rítmica, realizado no Rio de Janeiro. Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio conquistaram o ouro ao somarem 55.250 pontos. Essa foi a primeira medalha brasileira na competição.

3 imagens

Brasil ficou com a medalha de prata

Melogym/CBG2 de 3

O Brasil ficou com a melhor pontuação do Grupo A

Ivan Carvalho / CBG 3 de 3

Apresentação da equipe brasileira

Ivan Carvalho / CBG

Na primeira rotação, com arco e bolas, o Brasil conquistou somou 27.850 pontos. A apresentação foi ao som da música “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó Já na segunda rotação, quando se apresentou com fitas, as brasileiras conquistaram 27.400. Neste segundo momento, “O que é o que é”, de Gonzaguinha foi a música escolhida.

O ouro ficou com o Japão, a Espanha conquistou o bronze.

