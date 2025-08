Muricy Ramalho relembra 1ª passagem de Neymar pelo Santos

De acordo com o ex-técnico, o craque do time viajava de helicóptero para não comprometer os treinamentos

Ex-treinador, hoje com 69 anos, comandou o ainda jovem atacante entre 2011 e 2013. (Ex-treinador, hoje com 69 anos, comandou o ainda jovem atacante entre 2011 e 2013. Divulgação/Santos FC)

Muricy Ramalho voltou a destacar positivamente sua experiência com Neymar Jr. durante a primeira passagem do craque pelo Santos. De acordo com o ex-técnico, o então camisa 11 era um dos jogadores mais esforçados da equipe, chegando a utilizar um helicóptero para não comprometer o trajeto entre os treinamentos e compromissos publicitários.

Em bate-papo com João Silva, filho de Faustão, para o “Pizza do João”, no YouTube, o veterano afirmou que as alegações de que o atacante “não treinava” era mentira, ainda que ele precisasse lidar com outras questões. “O melhor preparo físico do nosso elenco era o dele. E ele era o cara mais requisitado, em termos do que fazia de comercial”.

Veja as fotos Campeonatos Paulistas de 2011 e 2012, a Copa Libertadores da América de 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2012.Campeonatos Paulistas de 2011 e 2012, a Copa Libertadores da América de 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2012. Divulgação/Santos FC Campeonatos Paulistas de 2011 e 2012, a Copa Libertadores da América de 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2012.Campeonatos Paulistas de 2011 e 2012, a Copa Libertadores da América de 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2012. Ivan Storti/Santos FC Neymar e Muricy venceram juntos a Campeonatos Paulistas de 2011 e 2012, a Copa Libertadores da América de 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2012.Campeonatos Paulistas de 2011 e 2012, a Copa Libertadores da América de 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2012. Ivan Storti/Santos FC Além do manguito, Neymar também utiliza uma bandagem na mão em algumas partidas.Além do manguito, Neymar também utiliza uma bandagem na mão em algumas partidas. Reprodução/@neymarjr Neymar durante atuação no jogo contra o Mirassol neste sábado (19/7)Foto: Raul Baretta/Santos FC

Leia Também

Muricy revelou que chegou a conversar com Neymar Pai e o próprio jogador sobre a agente lotada do craque: “Eu falei que o que não dava era prejudicar o treinamento dele. Então, ele treinava com a gente de manhã, pegava o helicóptero e ia para São Paulo para as gravações dos comerciais”.

Na volta, o trajeto era o mesmo — com o adendo de ir direto para o centro de treinamento do Santos: “Ele chegava umas três horas da manhã, já para dormir na concentração. Isso para não precisar ir para casa, pegar trânsito. No outro dia, tinha que acordar cedo, tomar o café da manhã e já fazer algum trabalho”.

“Ele era um cara super esforçado, e por quê? Ninguém chega nesse nível de graça. Tem que ter talento, tem que ter sacrifício, tem que querer fazer as coisas. Não só no futebol, em qualquer função, qualquer atividade. Se o cara não for responsável. Se o cara não abrir mão de várias coisas, ele perde muitas coisas. E ninguém mais fazia isso”, acrescentou o veterano, hoje com 69 anos.

Neymar e Muricy Ramalho compartilharam no Santos entre abril de 2011 e 2013. O treinador foi desligado e o atacante se despediu rumo ao Barcelona em maio daquele ano. Juntos, eles conquistaram o bicampeonato paulista (2011 e 2012), a Copa Libertadores da América (2011) e a Recopa Sul-Americana (2012).

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!