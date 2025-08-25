Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani

Murilo Huff e Gabriela Versiani estão prontos para subir ao altar. O casal anunciou neste domingo (25/8) que está noivo, em uma publicação conjunta nas redes sociais.

“05/08/25 – o início do capítulo mais lindo da nossa história”, escreveram na legenda. Nas imagens compartilhadas, Gabriela aparece exibindo o anel de noivado entregue pelo sertanejo.

Nos comentários, fãs e famosos celebraram o momento especial. Romana Novais desejou “muito amor para vocês!”, enquanto Pétala Barreiros escreveu: “Parabéns e que Deus abençoe muito!”. A influenciadora Yá Burihan completou: “Perfeitos! Todo amor do mundo para vocês”.

Planos de casamento

Em maio, Murilo já havia revelado que a união estava nos planos do casal. Durante participação no programa Sabadou, o cantor declarou:

“A gente pretende casar, com certeza. Mas estamos respeitando muito as fases do relacionamento, que eu acredito que seja muito necessário passar por todas. A gente já planeja isso, acredito que não vai demorar muito, não”.

Os dois assumiram publicamente a relação em junho de 2024, pouco depois de Gabriela participar de um clipe de Murilo. Desde então, compartilham momentos de cumplicidade e afeto com os fãs.

📌 Fonte: Metrópoles

Redigigido por ContilNet