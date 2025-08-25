25/08/2025
Universo POP
Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani
Maria Bethânia põe fim a casamento com estilista Gilda Midani após oito anos
Vídeo mostra prisão de homem acusado de ameaçar youtuber Felca
A Fazenda 17: ex-jogador campeão do mundo e influenciador digital são confirmados
Ignorada? Saiba o que rolou com Virginia e Ana Castela no mesmo camarote
Dado Dolabella tem histórico de violência contra mulheres exposto; confira
Proposta de Nattan em show termina em separação de casal
Nicole Bahls se confunde com regras da ‘Dança dos Famosos’ e arranca risadas de Huck
Vítima de acidente com Gato Preto relata ameaças e deboches após batida
Naomi Campbell revela passado inusitado com Cauã Reymond no “Domingão com Huck”

Murilo Huff oficializa noivado com Gabriela Versiani

Cantor sertanejo surpreende influenciadora com pedido romântico e fãs comemoram nas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Murilo Huff e Gabriela Versiani estão prontos para subir ao altar. O casal anunciou neste domingo (25/8) que está noivo, em uma publicação conjunta nas redes sociais.

“05/08/25 – o início do capítulo mais lindo da nossa história”, escreveram na legenda. Nas imagens compartilhadas, Gabriela aparece exibindo o anel de noivado entregue pelo sertanejo.

Nos comentários, fãs e famosos celebraram o momento especial. Romana Novais desejou “muito amor para vocês!”, enquanto Pétala Barreiros escreveu: “Parabéns e que Deus abençoe muito!”. A influenciadora Yá Burihan completou: “Perfeitos! Todo amor do mundo para vocês”.

Reprodução/Internet.

Planos de casamento

Em maio, Murilo já havia revelado que a união estava nos planos do casal. Durante participação no programa Sabadou, o cantor declarou:

“A gente pretende casar, com certeza. Mas estamos respeitando muito as fases do relacionamento, que eu acredito que seja muito necessário passar por todas. A gente já planeja isso, acredito que não vai demorar muito, não”.

Os dois assumiram publicamente a relação em junho de 2024, pouco depois de Gabriela participar de um clipe de Murilo. Desde então, compartilham momentos de cumplicidade e afeto com os fãs.

📌 Fonte: Metrópoles

Redigigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.