24/08/2025
Universo POP
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar

Murilo Huff pede Gabriela Versiani em casamento: “Capítulo mais lindo”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
murilo-huff-pede-gabriela-versiani-em-casamento:-“capitulo-mais-lindo”

Murilo Huff e Gabriela Versiani estão noivos. O casal anunciou a nova etapa do relacionamento por meio de uma publicação nas redes sociais.

5 imagensMurilo Huff e Gabriela Versiani Gabriela Versiani e Murilo Huff Gabriela Versiani e Murilo HuffMurilo Huff e Gabriela Versiana Fechar modal.1 de 5

Murilo Huff e Gabriela Versiani

Reprodução/Internet.2 de 5

Murilo Huff e Gabriela Versiani

Instagram/Reprodução3 de 5

Gabriela Versiani e Murilo Huff

Instagram/Reprodução4 de 5

Gabriela Versiani e Murilo Huff

Instagram/Reprodução5 de 5

Murilo Huff e Gabriela Versiana

Reprodução/Instagram

“05/08/25 – o início do capítulo mais lindo da nossa história”, diz a legenda da publicação. Nas imagens, Gabriela mostra o anel que ganhou do companheiro.

Nos comentários, fãs e famosos celebraram a novidade. “Muito amor para vocês!”, escreveu Romana Novais. “Parabéns e que Deus abençõe muito!” desejou Pétala Barreiros. “Perfeitos! Todo amor do mundo para vocês”, disse Yá Burihan.

Leia também

Planos de casamento

Em maio deste ano, Murilo já tinha revelado planos de casamento com Gabriela. “A gente pretende casar, com certeza. Mas estamos respeitando muito as fases do relacionamento, que eu acredito que seja muito necessário passar por todas as fases. A gente já planeja isso, acredito que não vai demorar muito, não”, declarou o sertanejo durante participação ao programa Sabadou.

Os dois assumiram publicamente a relação em junho do ano passado, logo após a influenciadora digital participar de um dos clipes de Murilo.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Gabriela Versiani (@gabrielaversiani) 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.