Murilo Huff pede Gabriela Versiani em casamento: “Capítulo mais lindo”

Murilo Huff e Gabriela Versiani estão noivos. O casal anunciou a nova etapa do relacionamento por meio de uma publicação nas redes sociais.

Murilo Huff e Gabriela Versiani

Murilo Huff e Gabriela Versiani

Gabriela Versiani e Murilo Huff

Gabriela Versiani e Murilo Huff

Murilo Huff e Gabriela Versiana

“05/08/25 – o início do capítulo mais lindo da nossa história”, diz a legenda da publicação. Nas imagens, Gabriela mostra o anel que ganhou do companheiro.

Nos comentários, fãs e famosos celebraram a novidade. “Muito amor para vocês!”, escreveu Romana Novais. “Parabéns e que Deus abençõe muito!” desejou Pétala Barreiros. “Perfeitos! Todo amor do mundo para vocês”, disse Yá Burihan.

Planos de casamento

Em maio deste ano, Murilo já tinha revelado planos de casamento com Gabriela. “A gente pretende casar, com certeza. Mas estamos respeitando muito as fases do relacionamento, que eu acredito que seja muito necessário passar por todas as fases. A gente já planeja isso, acredito que não vai demorar muito, não”, declarou o sertanejo durante participação ao programa Sabadou.

Os dois assumiram publicamente a relação em junho do ano passado, logo após a influenciadora digital participar de um dos clipes de Murilo.