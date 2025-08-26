26/08/2025
Na conta! Aposentados e pensionistas recebem salário de agosto antecipado nesta terça-feira

Os aposentados e pensionistas do Estado do Acre já começaram a semana com uma boa notícia: o pagamento da folha referente ao mês de agosto foi antecipado e os valores estão disponíveis a partir desta terça-feira (26) para os clientes do Banco do Brasil.

Governo decide antecipar salário de agosto/Foto: Reprodução

De acordo com a Secretaria de Administração (Sead) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz), a medida segue o calendário anunciado pelo governo estadual e mantém a prioridade de garantir regularidade e previsibilidade no pagamento dos servidores públicos.

Já os servidores da ativa terão seus salários creditados na quinta-feira (28). Os contracheques ficam disponíveis sempre um dia antes do depósito e podem ser acessados no site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado ou pelo aplicativo MeuAC.

O governador Gladson Cameli reforçou que a pontualidade nos pagamentos é parte do compromisso da gestão com o funcionalismo. “Seguimos cumprindo nosso compromisso com os servidores públicos, essenciais para o funcionamento do Estado. Nosso objetivo é garantir tranquilidade e previsibilidade para que cada servidor possa planejar sua vida com segurança”, afirmou.

