Na conta! Prefeitura antecipa salário de servidores públicos para este sábado

A Prefeitura de Rio Branco antecipou para este sábado (23), o pagamento dos salários referentes ao mês. A medida, inicialmente prevista para a próxima segunda-feira (25), beneficia mais de 10 mil servidores públicos, incluindo efetivos, comissionados, temporários e aposentados.

A antecipação busca não apenas demonstrar o compromisso da gestão municipal com o funcionalismo, mas também impulsionar a economia local neste fim de semana.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou que a ação é resultado de planejamento e responsabilidade fiscal. “Temos feito um grande esforço para manter nossas contas equilibradas e garantir que os servidores tenham segurança e previsibilidade”, afirmou Bocalom. “Sempre que possível, vamos continuar promovendo essas ações que mostram respeito com quem trabalha por Rio Branco.”

O gestor destacou ainda que a medida terá um impacto direto na movimentação do comércio local, aquecendo a economia e contribuindo para o desenvolvimento da cidade.

A prefeitura reforça seu compromisso com a transparência e a responsabilidade fiscal, buscando ações que promovam o bem-estar e o crescimento da capital acreana.