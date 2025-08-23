23/08/2025
Universo POP
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar
Quem é o ex-ator pornô e ativista LGBTQIA+ que virou ministro
Paola Carosella e Blogueirinha rompem amizade após polêmica sobre filha da chef
Exclusivo: saiba como terminou a noite de Cariúcha com filho de Gugu
Unfollow e polêmica: Paola Carosella e Blogueirinha rompem após entrevista

Na conta! Prefeitura antecipa salário de servidores públicos para este sábado

A antecipação busca não apenas demonstrar o compromisso da gestão municipal com o funcionalismo, mas também impulsionar a economia local neste fim de semana

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Prefeitura de Rio Branco antecipou para este sábado (23), o pagamento dos salários referentes ao mês. A medida, inicialmente prevista para a próxima segunda-feira (25), beneficia mais de 10 mil servidores públicos, incluindo efetivos, comissionados, temporários e aposentados.

O salário foi antecipado em Rio Branco/ Foto: Marcello Casal

A antecipação busca não apenas demonstrar o compromisso da gestão municipal com o funcionalismo, mas também impulsionar a economia local neste fim de semana.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou que a ação é resultado de planejamento e responsabilidade fiscal. “Temos feito um grande esforço para manter nossas contas equilibradas e garantir que os servidores tenham segurança e previsibilidade”, afirmou Bocalom. “Sempre que possível, vamos continuar promovendo essas ações que mostram respeito com quem trabalha por Rio Branco.”

O gestor destacou ainda que a medida terá um impacto direto na movimentação do comércio local, aquecendo a economia e contribuindo para o desenvolvimento da cidade.

A prefeitura reforça seu compromisso com a transparência e a responsabilidade fiscal, buscando ações que promovam o bem-estar e o crescimento da capital acreana.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.