Na Expoacre, Sebrae firma parcerias estratégicas para impulsionar a bioeconomia

O Sebrae no Acre reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável da região amazônica ao assinar, neste domingo (3), dois acordos estratégicos durante a Expoacre 2025.

Junto à Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), um Termo de Cooperação Técnica foi firmado com foco no fortalecimento dos pequenos negócios ligados à bioeconomia. O documento prevê um investimento de R$ 500 mil em ações voltadas à promoção da bioeconomia no Acre, incluindo a realização de feiras, eventos, missões técnicas, capacitações e articulações de políticas públicas.

De acordo com diretor técnico Kleber Campos, o termo é um ponto crucial para a transformação dos ativos do bioma em negócios. “A partir dessa parceria conseguiremos levar soluções e desenvolvimento empresarial para os nossos pequenos negócios, que tanto precisam de ajuda”, disse.

O presidente da Funtac, João Paulo Bittar, demonstrou sua satisfação em receber o apoio do Sebrae para fortalecer os pequenos negócios. “Temos muito orgulho de estar aqui junto com o Sebrae, trabalhando para resolver problemas do estado do Acre, já que grandes problemas sempre foram resolvidos com ciência e tecnologia”, declarou.

O Sebrae também oficializou um protocolo de intenções com a Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRI) para impulsionar a cacauicultura no estado. A proposta visa estabelecer arranjos produtivos participativos sustentáveis do cacau silvestre e cultivado, através de capacitações, consultorias técnicas e tecnológicas para a implantação de sistemas agroflorestais e boas práticas de manejo e inserção dos produtos no mercado.

Cerca de 520 produtores e pequenos negócios devem ser alcançados pela iniciativa. “Esse investimento vai dar condição de ampliar, estudar mais e trazer mais insumos para atender nosso produtor e produtora rural. Não tenho dúvida que o cacau futuramente será uma das economias mais fortes do Acre”, frisou o secretário de Agricultura, José Luis Tchê.

Para o diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, essa união de esforços gera a melhoria na qualidade de vida das pessoas. “Com certeza é um momento muito importante para que consigamos chegar nos produtores com mais facilidade, melhorar a condição de trabalho deles e possibilitar que ele consiga colocar seu produto no mercado com mais qualidade”, destacou.

Com essas iniciativas, o Sebrae fortalece sua missão de integrar políticas públicas e iniciativas de inovação, unindo esforços entre diferentes setores para impulsionar um Acre mais sustentável, produtivo e competitivo.

Veja os registros: