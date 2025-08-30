Na Vila Belmiro, Santos é campeão da Série A2 do Brasileirão Feminino

Escrito por Metrópoles
A tarde foi de muita festa para as Sereias da Vila! Às 15h, a bola rolou no Estádio da Vila Belmiro para a partida de volta da final da Série A2 do Brasileirão Feminino. O Santos empatou com o Botafogo, e por ter vencido na ida, sagrou-se campeão do segundo escalão do futebol nacional.

Após o fim dos 90 minutos, o confronto entre as Sereias da Vila e as Gloriosas terminou em 1 x 1. Carol Carioca marcou de pênalti para o Botafogo aos 45 minutos do primeiro tempo. Quando tudo caminhava para uma decisão de penalidades máximas na Vila Belmiro, as donas da casa empataram.

3 imagensSantos x Botafogo - Série A2 do Brasileirão FemininoSantos x Botafogo - Série A2 do Brasileirão FemininoFechar modal.1 de 3

Santos x Botafogo – Série A2 do Brasileirão Feminino

Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF2 de 3

Santos x Botafogo – Série A2 do Brasileirão Feminino

Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF3 de 3

Santos x Botafogo – Série A2 do Brasileirão Feminino

Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF

Aos 36 minutos da etapa final, Carol Baiana balançou as redes para as Sereias da Vila. Com a igualdade no marcador, o Santos foi campeão da Série A2 do Brasileirão Feminino. Na ida, o Alvinegro Praiano venceu por 1 x 0, com gol marcado por Carol Baiana.

Após o fim do segundo escalão do futebol feminino nacional, quatro clubes subiram para a Série A1 do Campeonato Brasileiro: Santos, Botafogo, Atlético-MG e Fortaleza. Os times se juntam aos 14 esquadrões que garantiram a permanência na elite nacional.

ContilNet Notícias

