Nada de climão: Poliana Rocha comenta fotos de Virginia em Barretos

Virginia Fonseca chamou atenção em Barretos ao particioar de mais uma edição da tradicional Festa do Peão. Quem acompanhou tudo de perto foi sua ex-sogra, Poliana Rocha. Em meio aos rumores de afastamento após o fim do casamento da influenciadora com Zé Felipe, filho da jornalista, Poliana surpreendeu ao comentar as fotos da ex-nora.

Na publicação feita por Virginia ela celebrou sua primeira participação no evento: “Primeira vez em Barretos e sem comentários para esse evento. Voltarei mais vezes!”. Poliana reagiu com um emoji de olhinhos de coração, sinalizando admiração pelas imagens da mãe de seus netos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Desde a separação do casal, seguidores notaram trocas de mensagens indiretas entre as famílias. No entanto, os últimos gestos indicam uma possível reconciliação.

Na quinta-feira (21/8), Virginia compartilhou nos stories uma mensagem recebida de uma fã após a repercussão de seu suposto novo affair. O texto falava sobre fé, propósito e elogiava sua postura como mãe e mulher: “Deus não dorme, Ele é o único que conhece o nosso íntimo… Você é incrível, e a prova disso está em seus filhos lindos e educados”, dizia o recado.