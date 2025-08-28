Nada de tinta: descubra 3 óleos naturais que cobrem cabelos brancos

Os cabelos brancos fazem parte de um processo natural do corpo. E, hoje, apesar de muitas pessoas assumirem os grisalhos, algumas ainda se incomodam com o surgimento desses fios.
Leia também
-
Grisalhos em alta: 8 cuidados para manter o cabelo branco impecável
-
Aprenda a preparar um shampoo que hidrata e cobre cabelos brancos
-
3 máscaras que deixam o cabelo sedoso e com brilho de salão
-
Adeus, grisalhos: estudo revela caminho para reverter fios brancos
5 imagensFechar modal.1 de 5
Com o tempo, é natural que os cabelos percam a cor
Getty Images2 de 5
A explicação para a mudança está na melanina
Getty Images3 de 5
Os fios brancos podem surgir por conta de estresse
Ekaterina Demidova/Getty Imagens 4 de 5
Tintas caseiras podem ajudar a diminuir os fios brancos
Getty Images5 de 5
Esses ingredientes naturais acabam com os fios brancos
Getty Images
Se você é uma delas, saiba que, além das tintas, existem opções naturais que reduzem os cabelos brancos de forma natural e prática. Entre elas, estão três óleos que podem atuar na restauração da cor e na saúde dos fios.
Continue a leitura no site TV Foco, parceiro do Metrópoles.