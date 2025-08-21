21/08/2025
“Nada se constrói com um bêbado, mulherengo ou festeiro”, diz Rogeria sobre escolha de parceiros para matrimônio

Influenciadora reforça importância da disciplina masculina e aconselha mulheres sobre escolhas no relacionamento

Poucas semanas depois de anunciar o noivado com o pastor Cristian Felicidade, a influenciadora Rogeria Rocha voltou às redes sociais para compartilhar reflexões sobre relacionamentos e as responsabilidades do homem no matrimônio. Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (21), ela destacou a importância da disciplina masculina para a construção de uma família sólida.

Influenciadora reforça importância da disciplina masculina e aconselha mulheres sobre escolhas no relacionamento. Foto: Reprodução

“Um homem sem disciplina não tem estrutura para edificar uma família. Não adianta tentar construir algo sólido com alguém que ainda não sabe quem é e para onde vai. Espere em Deus, escolha com sabedoria e não aceite menos do que um parceiro que te aproxime de Cristo e da sua verdadeira identidade”, afirmou.

Rogeria também direcionou sua fala às mulheres que a acompanham, reforçando que a base para um casamento saudável está ligada ao caráter e às escolhas do parceiro. “Mulheres entendam isso: nada se constrói com um bêbado, um mulherengo ou um festeiro, quem não tem disciplina, não tem estrutura para edificar uma família”, acrescentou.

Com o grande alcance nas redes sociais, a influenciadora tem usado sua plataforma recentemente para compartilhar experiências pessoais, mensagens de fé e conselhos voltados à vida cristã.

