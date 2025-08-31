Naldo Benny diz fazer sexo 6 vezes por dia com Moranguinho: “É muito?”

Segundo uma pesquisa publicada no Personality and Social Psychology Bulletin, na manhã seguinte a uma atividade sexual, as pessoas costumam ficar mais felizes. O cantor Naldo Benny, então, deve ter muitos motivos para sorrir. Recentemente, o dono do hit Amor de Chocolate contou que faz sexo seis vezes ao dia com a mulher, Moranguinho.

Leia também

O funkeiro, conhecido por “exagerar” as histórias que conta, foi questionado sobre a frequência de vuco-vuco com a parceira durante participação no podcast Papagaio Falante. “37 vezes por semana, dá uma média de cinco a seis vezes por dia. Isso é muito?”, respondeu.

Segundo Naldo, os homens costumam ter inveja quando ele revela a quantidade de vezes que transa com Moranguinho. Ele, porém, reiterou que isso só acontece em momentos de lazer ou relaxamento, como nas férias do casal.

Naldo Benny e Moranguinho estão casados há 14 anos

“É uma semana de férias em Miami, tomando cachaça, rolando putaria… Não tem papo de super-homem. Se você está numa vibe maneira com uma mulher bonita, que tu gosta e ela gosta de você, os dois se desejam, estão curtindo um clima maneira de férias, rola.”

Sexo demais faz mal?

Mal, afinal, existem uma quantidade ideal ou limite para o sexo? A endocrinologista e ginecologista Stephani Caser esclareceu que essa resposta só depende de quem está envolvido na relação: “A quantidade que satisfaz os envolvidos sem causar qualquer tipo de sofrimento aos participantes, seja físico ou emocional”, disse, em entrevista anterior ao Metrópoles.

A especialista ressaltou que a maior frequência das relações e o menor descanso entre elas aumentam as chances de ardência ou fissuras genitais.

Além disso, pode haver câimbra e/ou distensão muscular (principalmente após o orgasmo), podendo haver também cistite (infecção de urina) e infecções vaginais.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

O sexo é um dos pilares para uma vida saudável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)

PeopleImages/Getty Images 2 de 5

Uma vida sexual ativa e saudável tem impacto direto no bem-estar

Yana Iskayeva/Getty Images 3 de 5

O prazer e o orgasmo liberam hormônios responsáveis pela diminuição do estresse e pela melhora do sono

Getty Images 4 de 5

É possível manter a sexualidade ativa e saudável até a terceira idade

filadendron/Getty Images 5 de 5

No sexo, tudo é liberado desde que com total consentimento de todos os envolvidos e segurança

South_agency/Getty Images