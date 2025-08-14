Namorado da mãe de Virginia rebate alfinetada de internauta: “Inveja”

Danilo Nascimento, namorado de Margareth Serrão, rebateu um comentário irônico de um internauta em uma postagem da mãe de Virginia Fonseca. Na ocasião, a famosa havia feito uma publicação especial de felicitações ao amado pelo seu aniversário, mas o casal acabou surpreendido por uma seguidora.
“Parabéns. É lindo ver o carinho de uma mãe pelo filho no dia do seu aniversário. Não conhecia esse outro irmão da Virginia”, escreveu a internauta ironizando a diferença de idade do casal.
Leia também
-
Margareth Serrão quita dívida e volta a ser exposta por Virginia
-
Família de Zé Felipe reage à indireta de mãe de Virginia: “Pai é pai”
-
Mãe de Zé Felipe, Poliana se irrita com amiga de Virgínia após post
-
“Toda hora”, afirma Virginia Fonseca sobre curtidas da mãe na web
Danilo, por sua vez, não deixou barato e prontamente respondeu: “A sua inveja nem arranha a nossa felicidade!”.
7 imagensFechar modal.1 de 7
Margareth Serrão e Danilo Nascimento posam de óculos escuros durante viagem
Instagram/Reprodução2 de 7
Margareth Serrão, mãe de Virginia, celebra aniversário do filho ao lado do namorado, Danilo Nascimento
Instagram/Reprodução3 de 7
Margareth Serrão e Danilo Nascimento posam juntos e sorridentes para as redes sociais
Instagram/Reprodução4 de 7
Margareth Serrão e Danilo Nascimento assumiram o relacionamento em fevereiro
Instagram/Reprodução5 de 7
Virginia Fonseca e a mãe, Margareth Serrão, posam juntas e sorridentes para as redes sociais
Instagram/Reprodução6 de 7
Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão curte post com crítica à filha e se justifica
Instagram/Reprodução7 de 7
Virginia Fonseca dá um beijo na mãe, Margareth Serrão
Instagram/Reprodução
A homenagem da mãe de Virginia
Na publicação, Margareth Serrão celebrou o namorado, quem afirmou ser um “homem maravilhoso” e que mostrou que ela ainda pode reconstruir sua vida.
“Hoje celebramos a vida deste homem maravilhoso, que entrou na minha vida pra me mostrar que posso amar de novo, mostrando que posso ser feliz e ainda posso reconstruir minha vida”, começou ela.
E continuou: “Que Deus continue te abençoando grandemente, com muita saúde, amor, felicidade, sabedoria, fé, prosperidade e sucesso, que você possa conquistar tudo que deseja, porque você merece. Obrigada por todos os momentos felizes que tivemos até agora e que dure por longos anos”.
Por fim, ela encerrou: “PARABÉNS E FELIZ ANIVERSÁRIO GATO. Te admiro pela suas atitudes, honestidade determinação, dedicação, respeito, atenção e por todo o carinho e amor que tem comigo. Te amo”.
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Margareth Pimenta Serrão (@margareth_serrao)