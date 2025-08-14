14 de agosto de 2025
Namorado da mãe de Virginia rebate alfinetada de internauta: “Inveja”

Danilo Nascimento, namorado de Margareth Serrão, rebateu um comentário irônico de um internauta em uma postagem da mãe de Virginia Fonseca. Na ocasião, a famosa havia feito uma publicação especial de felicitações ao amado pelo seu aniversário, mas o casal acabou surpreendido por uma seguidora.

“Parabéns. É lindo ver o carinho de uma mãe pelo filho no dia do seu aniversário. Não conhecia esse outro irmão da Virginia”, escreveu a internauta ironizando a diferença de idade do casal.

Leia também

Danilo, por sua vez, não deixou barato e prontamente respondeu: “A sua inveja nem arranha a nossa felicidade!”.

7 imagensMargareth Serrão, mãe de Virginia, celebra aniversário do filho ao lado do namorado, Danilo NascimentoMargareth Serrão e Danilo Nascimento posam juntos e sorridentes para as redes sociaisMargareth Serrão e Danilo Nascimento assumiram o relacionamento em fevereiroVirginia Fonseca e a mãe, Margareth Serrão, posam juntas e sorridentes para as redes sociaisMãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão curte post com crítica à filha e se justificaFechar modal.1 de 7

Margareth Serrão e Danilo Nascimento posam de óculos escuros durante viagem

Instagram/Reprodução2 de 7

Margareth Serrão, mãe de Virginia, celebra aniversário do filho ao lado do namorado, Danilo Nascimento

Instagram/Reprodução3 de 7

Margareth Serrão e Danilo Nascimento posam juntos e sorridentes para as redes sociais

Instagram/Reprodução4 de 7

Margareth Serrão e Danilo Nascimento assumiram o relacionamento em fevereiro

Instagram/Reprodução5 de 7

Virginia Fonseca e a mãe, Margareth Serrão, posam juntas e sorridentes para as redes sociais

Instagram/Reprodução6 de 7

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão curte post com crítica à filha e se justifica

Instagram/Reprodução7 de 7

Virginia Fonseca dá um beijo na mãe, Margareth Serrão

Instagram/Reprodução

A homenagem da mãe de Virginia

Na publicação, Margareth Serrão celebrou o namorado, quem afirmou ser um “homem maravilhoso” e que mostrou que ela ainda pode reconstruir sua vida.

“Hoje celebramos a vida deste homem maravilhoso, que entrou na minha vida pra me mostrar que posso amar de novo, mostrando que posso ser feliz e ainda posso reconstruir minha vida”, começou ela.

E continuou: “Que Deus continue te abençoando grandemente, com muita saúde, amor, felicidade, sabedoria, fé, prosperidade e sucesso, que você possa conquistar tudo que deseja, porque você merece. Obrigada por todos os momentos felizes que tivemos até agora e que dure por longos anos”.

Por fim, ela encerrou: “PARABÉNS E FELIZ ANIVERSÁRIO GATO. Te admiro pela suas atitudes, honestidade determinação, dedicação, respeito, atenção e por todo o carinho e amor que tem comigo. Te amo”.

 

