Namorando, Gladson Cameli e Karol Queiroz negam noivado: “Está muito cedo ainda”

O chefe do Executivo acreano disse ainda que está bem com Karol

Ao contrário do que foi noticiado por alguns veículos de comunicação, o governador Gladson Cameli e sua namorada, a influenciadora Karol Queiroz, afirmaram em entrevista ao ContilNet que não estão noivos.

“Foi uma brincadeira do Gladson Cameli. Às vezes, entre amigos, ele me chama de ‘minha noiva’, ‘futura noiva’, e acho que foi no automático. Mas o noivado não veio ainda não, está muito cedo. Deixa postarem, está tudo bem”, disse a influenciadora durante a última noite do Festival do Açaí, em Feijó, no domingo (17).

Gladson e a namorada, Karol Queiroz/Foto: Reprodução

Gladson complementou a fala de Karol.

“Eu não lembro nem que falei isso, mas é natural. Sou um homem público, governador do Estado. Nós estamos nos conhecendo, há três meses juntos, temos uma história pela frente. Isso o tempo vai definir. Noivado, casamento é coisa séria. Eu levo muito em consideração isso, que é família. No momento certo, vocês vão saber”, acrescentou o governador.

O chefe do Executivo acreano disse ainda que está bem com Karol.

“Sabe o que importa? O importante é que estamos bem. É uma relação saudável. Reconheço como natural essa ansiedade das pessoas porque eu sou governador e existe essa expectativa em torno da primeira-dama. O mais importante é que a gente está construindo pontes, enquanto alguns estão derrubando”, finalizou.

