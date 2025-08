Não correu! Belo fala pela 1ª vez sobre divórcio litigioso com Gracyanne Barbosa

Exclusivo

O pagodeiro, que está confirmado na próxima novela das 9 da Globo, conversou com o portal LeoDias sobre a decisão da ex-esposa, que solicitou a separação definitiva

Belo falou pela primeira vez sobre o divórcio litigioso com a musa fitness e ex-esposa Gracyanne Barbosa, em entrevista exclusiva concedida ao portal LeoDias. Além disso, deu algumas pistas sobre sua participação em “Três Graças” (Globo), próxima novela das 9. Quer saber um detalhe inusitado? O bate-papo rolou em frente a um cemitério no Rio de Janeiro, onde aconteciam as filmagens da trama. A repórter Monique Arruda colheu tudo e mais um pouco do cantor.

A polêmica envolvendo o pedido da influenciadora e a separação foi noticiada em primeira mão pela nossa reportagem: “Olha, que interessante! Se você não sabe, se você é minha amiga e não sabe, como é que eu vou saber? Você sabe mais da minha vida do que eu. Você pergunta coisas que eu não sei, e aí eu fico sabendo pela imprensa. Mas ali a gente está discutindo, logicamente, na Justiça, então não precisava disso. Agora eu tenho que manter tudo em segredo, né?”, disparou Belo.

“Porque tudo que está acontecendo… realmente, não vou falar sobre isso. Mas, como eu disse no domingo lá, tenho um carinho especial por ela e amizade. O carinho e o respeito continuam e sempre vão continuar”, pontuou o intérprete na conversa com Arruda. Sobre o posto que está ocupando na teledramaturgia, em tom de brincadeira, completou: “Já abrindo os trabalhos: não dou spoiler de personagem e nem falo de vida pessoal. Eu acho que o Misael… estou muito apaixonado pelo personagem! Ele é sensacional em todos os sentidos”.

“É um papel que tem muito a ver com a vida que vivi na infância e na adolescência, muito periférica e de comunidade. Estou buscando imersões em coisas que fizeram parte da minha história. Tive uma vida cheia de percalços e tribulações, então trago isso para buscar a verdade na interpretação. É uma nova fase da minha vida, e estou muito feliz! Sempre agarro os desafios e as oportunidades com o coração. O elenco da novela é muito bom, estou aprendendo muito. Sou novo e fui recebido com muito carinho”, finalizou o atual namorado de Rayane Figliuzzi.