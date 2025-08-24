24/08/2025
Universo POP
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar

“Não é normal ter dor de cabeça”, diz especialista

Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, 95% da população já sentiu dor de cabeça ao menos uma vez na vida, mas sintoma pode ser sinal de alerta

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A dor de cabeça, uma das condições mais comuns enfrentadas pela população brasileira, não deve ser considerada normal, alertam especialistas.

O sintoma, que já afetou 95% das pessoas ao menos uma vez na vida, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, pode ser um indicativo importante de que algo não está bem no organismo.

Em entrevista ao doutor Roberto Kalil no CNN Sinais Vitais, o neurologista José Luiz Pedroso, professor livre docente em Neurologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), enfatizou que experimentar dores não é uma condição natural do corpo humano.

“Não é normal ter dor de cabeça”, diz especialista/Foto: Reprodução

“Sentir dor não é normal. Imagina uma pessoa que passa a sentir dor durante o seu dia a dia. Isso é um indício de que algo no nosso organismo está errado”, explicou.

O especialista ressalta que a dor de cabeça é um sinal de que existe alguma doença de base que precisa ser investigada. A presença constante desse sintoma deve servir como um alerta para que as pessoas procurem atendimento médico especializado.

A avaliação profissional é fundamental para identificar a causa subjacente da dor e estabelecer o tratamento mais adequado. Quanto mais cedo o diagnóstico for realizado, maiores são as chances de um tratamento eficaz e melhor qualidade de vida para o paciente.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.