“Não é normal ter dor de cabeça”, diz especialista

A dor de cabeça, uma das condições mais comuns enfrentadas pela população brasileira, não deve ser considerada normal, alertam especialistas.

O sintoma, que já afetou 95% das pessoas ao menos uma vez na vida, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, pode ser um indicativo importante de que algo não está bem no organismo.

Em entrevista ao doutor Roberto Kalil no CNN Sinais Vitais, o neurologista José Luiz Pedroso, professor livre docente em Neurologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), enfatizou que experimentar dores não é uma condição natural do corpo humano.

“Sentir dor não é normal. Imagina uma pessoa que passa a sentir dor durante o seu dia a dia. Isso é um indício de que algo no nosso organismo está errado”, explicou.

O especialista ressalta que a dor de cabeça é um sinal de que existe alguma doença de base que precisa ser investigada. A presença constante desse sintoma deve servir como um alerta para que as pessoas procurem atendimento médico especializado.

A avaliação profissional é fundamental para identificar a causa subjacente da dor e estabelecer o tratamento mais adequado. Quanto mais cedo o diagnóstico for realizado, maiores são as chances de um tratamento eficaz e melhor qualidade de vida para o paciente.