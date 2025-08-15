Não é o ponto G: região na vagina garante orgasmos potentes; descubra

Para as mulheres, a vagina é cheia de pontos de prazer e zonas erógenas. Mas o ponto G, o clitóris e, às vezes, o colo do útero tendem a receber toda a atenção. Embora todos eles de fato sejam capazes de proporcionar muito prazer, existe uma uma zona erógena que nem sempre recebe o crédito que merece: o ponto A.

Se você nunca ouviu falar do ponto A , não se preocupe, você não está sozinho. Apesar da pouca divulgação que essa zona erógena recebe, ela ainda vale a sua atenção se a ideia é gozar mais e melhor.

O ponto, que também pode ser chamado de AFE (Anterior Fórnix Erótico), fica localizado no fundo do canal vaginal, na região que encontra o colo do útero. De acordo com a ginecologista Patrícia Magier, o ponto A é uma área anatômica considerada um ponto de sensibilidade ao estímulo sexual.

“Ele está localizado mais profundamente na parte anterior da vagina, na parte de cima, perto do colo do útero”, acrescenta a médica.

Embora possa variar de corpo para corpo, o ponto A geralmente fica a cerca de 10 a 15 centímetros de profundidade na vagina. O número de terminações nervosas na área é o motivo pelo qual algumas pessoas sentem prazer profundo e orgasmos intensos quando ele é estimulado.

O sexo é um dos pilares para uma vida saudável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)

Uma vida sexual ativa e saudável tem impacto direto no bem-estar

O prazer e o orgasmo liberam hormônios responsáveis pela diminuição do estresse e pela melhora do sono

É possível manter a sexualidade ativa e saudável até a terceira idade

No sexo, tudo é liberado desde que com total consentimento de todos os envolvidos e segurança

Por ter essa localização profunda na vagina, é uma região com a qual poucas mulheres têm contato. De acordo com a ginecologista, a estimulação do ponto A pode ser feita de várias maneiras.

Patrícia acrescenta que a estimulação pode ser feita com os dedos curvados em direção à parte de cima da vagina para tentar encontrar o ponto com movimentos suaves e rotatórios.

Além disso, algumas posições ajudam a alcançar o ponto. “Posições em que a penetração seja mais profunda, como de quatro ou de conchinha, promovem um contato maior com o local”, esclarece.

Confira outras posições que estimulam o ponto A

Missionário (papai e mamãe) com travesseiro

Adoramos o papai e a mamãe por aqui, mas se você busca um orgasmo no ponto A, experimente uma dica extra. Levante os quadris com um travesseiro grosso ou um travesseiro sexual específico para que o pênis ou brinquedo do seu parceiro possa se inclinar para cima e profundamente para atingir seu ponto A.

Cowgirl agachada

Nesta, a mulher fica com os pés no chão, o que dá mais estabilidade para sentar no parceiro

Em vez de ficar de joelhos, você ficará agachada sobre seu parceiro para poder controlar o ângulo e experimentar uma penetração mais profunda — até o seu ponto A.

Dog style

Para essa posição, fique de quatro. Seu parceiro fica de joelhos para poder penetrá-la por trás. Ele pode precisar ajustar se estiver usando um brinquedo. Um movimento lento de balanço pode ajudá-los a atingir seu ponto A, e funciona com mais eficiência que a penetração na “velocidade 5”.