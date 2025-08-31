“Não é restrição, é equilíbrio”: destaca especialista acreana no Dia do Nutricionista

Celebra-se neste domingo (31) o Dia do Nutricionista, profissional que desempenha papel essencial na promoção da saúde, no bem-estar e, cada vez mais, na performance esportiva.

Para falar sobre o tema, o ContilNet conversou com a nutricionista clínica esportiva, Luana Diniz, que destacou os avanços da área, as principais tendências e os desafios da profissão no Brasil.

Segundo Luana, os últimos anos transformaram a forma como se enxerga a nutrição aplicada ao esporte.

“Hoje não falamos apenas em ‘comer proteína’. Trabalhamos com estratégias personalizadas, que envolvem performance, recuperação e saúde a longo prazo. Entre as tendências atuais estão a suplementação baseada em evidências científicas, o foco no intestino como peça-chave da performance e o uso de tecnologias para monitorar a individualidade de cada atleta”, explica.

Estudo contínuo e aprendizado prático

A nutricionista ressalta que acompanhar os avanços da ciência exige dedicação diária.

“Leio artigos científicos, faço cursos e troco experiências com colegas. A nutrição evolui rápido, então estudar faz parte da profissão todos os dias”, comenta.

Na prática clínica, Luana conta que a experiência trouxe uma lição valiosa: cada paciente é único.

“A teoria nos dá base, mas é no dia a dia que percebemos a importância de adaptar o plano alimentar à rotina, às preferências e às limitações da pessoa. É isso que gera resultados reais e sustentáveis”, destaca.

Por que buscar um nutricionista?

Além de impulsionar resultados esportivos imediatos, a alimentação equilibrada garante benefícios a longo prazo.

“A nutrição é combustível e também proteção. Um plano bem estruturado previne lesões, acelera a recuperação, mantém energia, preserva massa muscular e contribui para a saúde integral ao longo da vida”, afirma Luana.

A especialista alerta que informações disponíveis na internet são, em grande parte, genéricas e não consideram fatores individuais.

“Um acompanhamento profissional leva em conta exames, histórico, objetivos e rotina. Dessa forma, o resultado é seguro, eficiente e sustentável”, reforça.

Para Luana, o reconhecimento da importância do nutricionista tem crescido no país.

“As pessoas estão entendendo que o nutricionista não está ali apenas para ‘passar dieta’, mas para orientar saúde, performance e prevenção. Esse é um avanço muito positivo para a sociedade”, avalia.

Encerrando a entrevista, a nutricionista deixa um recado sobre a importância de uma alimentação equilibrada.