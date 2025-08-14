“Não era homem de Deus”, diz Edir Macedo sobre morte de pastor

14 de agosto de 2025
Durante uma live, na manhã de sábado (9/8), o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), falou sobre a morte do pastor Lucas Di Castro, de 35 anos, que tirou a própria vida na terça-feira da mesma semana. No pronunciamento, ele diz que o pastor “nunca foi um homem de Deus”. Nas redes, o dono da Universal foi criticado.

Assista:

Edir Macedo inicia o vídeo afirmando que tomou conhecimento da morte do pastor Lucas Di Castro no dia anterior, mas que não ficaria “chorando a morte da bezerra”. Entretanto, o bispo diz que “aqueles que vivem com a fé sentimental” e são “fracos” o cobravam um posicionamento.

Leia também

“Esses fracos querem uma satisfação. ‘Diga lá, o que o senhor acha? E agora, o que o senhor vai falar sobre o suicídio desse pastor?’. Esse pastor nunca foi pastor. Ele tinha título de pastor, mas nunca foi. Ele nunca foi um homem de Deus, porque, se ele fosse homem de Deus, ele passaria pelos problemas que passou e venceria.”

O líder religioso ainda diz que passou por problemas piores do que o pastor e que “continua aqui”.

“Morreu, morreu. Acabou. O que eu posso fazer? ‘Ah ele se matou’: problema dele. É problema dele com Deus, não é comigo. Nós fizemos a nossa parte. A minha consciência esta perfeitamente limpa”, acrescentou.

O pastor Lucas Di Castro morava na Bolívia com a esposa, Bruna Franciele Bortoto Menino, de 31 anos. De acordo com uma nota de esclarecimento divulgada pelo líder da Universal na sexta-feira (8/8), Di Castror teria sofrido alterações no comportamento de forma repentina.

