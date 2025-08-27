“Não estamos jogando o que podemos”, reconhece Cuca após derrota

O técnico Cuca, do Atlético-MG, reconheceu as deficiências da equipe depois da derrota por 2 x 0 para o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (27/8), no primeiro duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador avaliou que a equipe não está jogando tudo o que é capaz.

Leia também

O comandante do Galo também apontou que os principais jogadores da equipe não estão vivendo seus melhores momentos dentro de campo. Confira:

“Temos que ser realistas, não estamos jogando o que podemos. Podemos jogar muito mais. Temos jogadores importantíssimos que podem jogar muito mais, mas nós não estamos conseguindo tirar essa essência de cada um. Não é por falta de trabalho. Não é por falta de dedicação dos jogadores, simplesmente não está acontecendo”, avaliou o treinador.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Cruzeiro vence Galo em primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil

Gustavo Aleixo/Cruzeiro 2 de 4

Fabricio Bruno marcou o primeiro gol do Cruzeiro no clássico

Gustavo Aleixo/Cruzeiro 3 de 4

Kaio Jorge marcou o segundo gol do Cruzeiro no clássico

Gustavo Aleixo/Cruzeiro 4 de 4

O jogo de volta entre as equipes acontece no dia 11/9, no Mineirão

Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cuca também destacou que a equipe vem vivendo uma má fase dentro da Arena MRV, casa do Galo.

“Em cinco jogos são quatro derrotas dentro de casa se colocarmos o jogo do Grêmio. No passado acontecia o contrário, éramos praticamente imbatíveis em casa e hoje estamos muito atrás. Isso não tem como você vir aqui e explicar o que está acontecemos. Temos que trabalhar para buscar soluções. Mais uma vez tomamos um gol na bola parada, igual ocorreu contra o Grêmio. Não é por falta de treinamento”, completou.

Agora, o Galo precisa vencer o segundo jogo com um vantagem de três gols para se classificar direto para as semifinais. A partida de volta entre as equipes acontecerá no dia 11/9, uma quinta-feira, às 19h30 no Estádio Mineirão. A equipe volta a campo no próximo domingo (31/8), às 18h30, no Estádio Barradão, em Salvador