“Não estamos jogando o que podemos”, reconhece Cuca após derrota

O técnico Cuca, do Atlético-MG, reconheceu as deficiências da equipe depois da derrota por 2 x 0 para o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (27/8), no primeiro duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador avaliou que a equipe não está jogando tudo o que é capaz.
Leia também
-
Cruzeiro bate Galo fora de casa e abre vantagem na Copa do Brasil
-
Torcedores de Galo e Cruzeiro fazem festa antes de duelo decisivo
O comandante do Galo também apontou que os principais jogadores da equipe não estão vivendo seus melhores momentos dentro de campo. Confira:
“Temos que ser realistas, não estamos jogando o que podemos. Podemos jogar muito mais. Temos jogadores importantíssimos que podem jogar muito mais, mas nós não estamos conseguindo tirar essa essência de cada um. Não é por falta de trabalho. Não é por falta de dedicação dos jogadores, simplesmente não está acontecendo”, avaliou o treinador.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Cruzeiro vence Galo em primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil
Gustavo Aleixo/Cruzeiro2 de 4
Fabricio Bruno marcou o primeiro gol do Cruzeiro no clássico
Gustavo Aleixo/Cruzeiro3 de 4
Kaio Jorge marcou o segundo gol do Cruzeiro no clássico
Gustavo Aleixo/Cruzeiro4 de 4
O jogo de volta entre as equipes acontece no dia 11/9, no Mineirão
Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Cuca também destacou que a equipe vem vivendo uma má fase dentro da Arena MRV, casa do Galo.
“Em cinco jogos são quatro derrotas dentro de casa se colocarmos o jogo do Grêmio. No passado acontecia o contrário, éramos praticamente imbatíveis em casa e hoje estamos muito atrás. Isso não tem como você vir aqui e explicar o que está acontecemos. Temos que trabalhar para buscar soluções. Mais uma vez tomamos um gol na bola parada, igual ocorreu contra o Grêmio. Não é por falta de treinamento”, completou.
Agora, o Galo precisa vencer o segundo jogo com um vantagem de três gols para se classificar direto para as semifinais. A partida de volta entre as equipes acontecerá no dia 11/9, uma quinta-feira, às 19h30 no Estádio Mineirão. A equipe volta a campo no próximo domingo (31/8), às 18h30, no Estádio Barradão, em Salvador