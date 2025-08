“Não nascerá outro Lula”, diz Edinho ao assumir presidência do PT

Ao tomar posse como presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva afirmou que “não nascerá outro Lula“. A fala ocorreu durante o encotro nacional da sigla, que ocorre neste fim de semana em Brasília (DF). O presidente da República acompanhou o discurso da plateia.

“Não nascerá outro Lula. Esse cenário não vai se repetir. Teremos que construir um partido capaz de enfrentar grandes debates. Reeleger o presidente Lula significa reafirmarmos nosso projeto de país. Um país que faça reforma agrária, reforma da agenda, que apoia o empreendedor e que olhe para os excluídos e sofridos da nossa nação”, afirmou o ex-prefeito de Araraquara.

Como presidente do PT, Edinho também falou da crise com o presidente norte-americano Donald Trump, que classificou como “maior líder fascista do século 21”. “Não somos e não queremos ser um puxadinho dos EUA, o quintal dos EUA. Somos um país soberano”.

Edinho destacou, ainda, que o partido precisa ter uma “agenda permanente de diálogo com a sociedade brasileira”. “O PT tem que ter a coragem de enfrentar o debate da segurança pública. É uma necessidade da sociedade brasileira. Se o nosso modelo de segurança pública não é o modelo da polícia que mata, nós temos que dizer para a sociedade qual é o nosso modelo. é impossível um partido de esquerda, socialista e humanista que não defenda programa de reinserção social de apenados. Não existe prisão perpétua no Brasil. Quem pagou pelo seu crime tem que ter direito de ser reinserido na sociedade, de reconstruir sua vida”, afirmou.