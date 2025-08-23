“Não vamos nos manifestar”, diz equipe sobre Wanessa e Dado Dolabella

22/08/2025
Escrito por Metrópoles
“nao-vamos-nos-manifestar”,-diz-equipe-sobre-wanessa-e-dado-dolabella

A assessoria de imprensa de Wanessa Camargo se posicionou nessa sexta-feira (22/8) sobre as informações de que a cantora teria sido agredida por Dado Dolabella, seu ex-namorado, em um bar na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Em nota enviada à coluna, a equipe da artista afirmou não ter conhecimento do episódio e acrescentou que não pretende se pronunciar a respeito.

Leia também

O que disse o comunicado

“Desconhecemos o assunto. E não vamos nos manifestar a respeito. A Wanessa Camargo ensaiou o Dança dos Famosos, na quinta e na sexta, no Projac, normalmente”, declarou a assessoria.

Entenda o caso

De acordo com fontes ouvidas pela coluna, Wanessa e outros participantes do Dança dos Famosos, quadro exibido no Domingão com Huck, estavam em uma confraternização quando o episódio aconteceu.

Durante a comemoração, o cantor Luan Pereira teria mostrado um passo de dança para a cantora, segurando-a pela cintura.

A namorada de Luan também estava no local, e não havia clima de paquera entre os dois. Ainda assim, Dado Dolabella teria reagido com ciúmes, empurrando o sertanejo, que acabou caindo no chão.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Chega ao fim o namoro de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Dado Dolabella e Wanessa Camargo

Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Dado também teria empurrado Wanessa

Na sequência, Dado teria se voltado contra Wanessa e a empurrado. O ator foi retirado do bar após a confusão, enquanto a cantora deixou o local acompanhada do colega de elenco do quadro de dança, Alan de Souza e retornou ao hotel Hilton, onde está hospedada.

Fontes relatam ainda que Dado tentou seguir Wanessa até o hotel, mas não conseguiu contato com a artista. A orientação da cantora à equipe teria sido acionar a polícia contra o ex-companheiro.

