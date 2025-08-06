‘Não vou me humilhar’, diz Lula sobre ligação para Trump

O presidente Lula afirmou, na tarde desta quarta-feira (6), que não vai se humilhar ligando para o presidente norte-americano, Donald Trump, porque tem imposição de que Trump não está disposto a conversar. Ele disse que quando sentir que o presidente dos EUA puder receber uma ligação do Brasil, Lula não vai ter dúvidas de ligar para o presidente americano. Mas a intuição dele diz que hoje Donald Trump não quer conversa e que, portanto, não vai se humilhar. Lula destaca que na hora que o governo americano quiser conversar, o Brasil está disposto a abrir o canal de diálogo, só que lamentou dizendo que não está encontrando uma interlocução.
“Pode ter certeza de uma coisa: o dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar”, declarou Lula
Essa fala foi feita em entrevista à agência de notícias Reuters. Na ocasião, Lula também frisou que vai tratar das negociações do tarifaço com o BRICS. Disse que países do BRICS, como a Índia, também têm sido alvo de tarifas de Donald Trump e que, por isso, o governo brasileiro vai tentar abrir uma discussão com o BRICS sobre como é que cada um está dentro da situação e as implicações que cada país tem sofrido do governo norte-americano.
Lula disse que é importante lembrar que o BRICS tem dez países no G20 em referência ao grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Também descartou qualquer possibilidade de retaliação.