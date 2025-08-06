6 de agosto de 2025
Universo POP
Quem é Mayte Piragibe, atriz que expôs traição do ex-marido com a babá
Influenciadora é internada após ‘ritual de beleza íntima’ com pimenta malagueta na vagina
Fabiano Menotti emagrece 52 kg e mostra antes e depois
Quem é a blogueira que estava em carro com R$ 60 milhões em barras de ouro?
Inusitado: Milionário dos EUA é morto por búfalo durante caçada na África do Sul
Saiba quem é a influenciadora que estava no carro com o marido preso pela PRF com com 61 milhões em ouro
Fora da competição: MC Livinho deixa o Dança dos Famosos após sentir dores
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Justiça marca audiência sobre uso de imagem no meme “Valeu, Natalina”
Ex-modelo sofre queimaduras graves ao tentar matar parasita no rosto

‘Não vou me humilhar’, diz Lula sobre ligação para Trump

Fala foi feita agora há pouco em entrevista à agência de notícias Reuters.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O presidente Lula afirmou, na tarde desta quarta-feira (6), que não vai se humilhar ligando para o presidente norte-americano, Donald Trump, porque tem imposição de que Trump não está disposto a conversar. Ele disse que quando sentir que o presidente dos EUA puder receber uma ligação do Brasil, Lula não vai ter dúvidas de ligar para o presidente americano. Mas a intuição dele diz que hoje Donald Trump não quer conversa e que, portanto, não vai se humilhar. Lula destaca que na hora que o governo americano quiser conversar, o Brasil está disposto a abrir o canal de diálogo, só que lamentou dizendo que não está encontrando uma interlocução.

“Pode ter certeza de uma coisa: o dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar”, declarou Lula

Essa fala foi feita em entrevista à agência de notícias Reuters. Na ocasião, Lula também frisou que vai tratar das negociações do tarifaço com o BRICS. Disse que países do BRICS, como a Índia, também têm sido alvo de tarifas de Donald Trump e que, por isso, o governo brasileiro vai tentar abrir uma discussão com o BRICS sobre como é que cada um está dentro da situação e as implicações que cada país tem sofrido do governo norte-americano.

Lula disse que é importante lembrar que o BRICS tem dez países no G20 em referência ao grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Também descartou qualquer possibilidade de retaliação.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.