‘Não vou me humilhar’, diz Lula sobre ligação para Trump

O presidente Lula afirmou, na tarde desta quarta-feira (6), que não vai se humilhar ligando para o presidente norte-americano, Donald Trump, porque tem imposição de que Trump não está disposto a conversar. Ele disse que quando sentir que o presidente dos EUA puder receber uma ligação do Brasil, Lula não vai ter dúvidas de ligar para o presidente americano. Mas a intuição dele diz que hoje Donald Trump não quer conversa e que, portanto, não vai se humilhar. Lula destaca que na hora que o governo americano quiser conversar, o Brasil está disposto a abrir o canal de diálogo, só que lamentou dizendo que não está encontrando uma interlocução.