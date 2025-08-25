25/08/2025
Naomi Campbell revela passado inusitado com Cauã Reymond no “Domingão com Huck”
Naomi Campbell revela passado inusitado com Cauã Reymond no “Domingão com Huck”

Top model contou que estudou atuação com o ator brasileiro em Nova York e se emocionou ao reencontro

O “Domingão com Huck” do último domingo (24) proporcionou um reencontro inesperado e emocionante entre Naomi Campbell e Cauã Reymond. A supermodelo britânica ficou surpresa ao se deparar com o ator brasileiro no júri artístico da Dança dos Famosos e relembrou a época em que os dois estudaram juntos em Nova York.

“Olha só o que aconteceu: nós estudamos juntos em 2001, em Nova York, com a Susan Patson. Eu não via o Cauã desde então, até que ano passado, na Sardenha, durante um evento da Dolce & Gabbana, nos encontramos novamente e nos reconectamos”, contou Naomi.

A modelo destacou o esforço e dedicação do ator naquela época: “Ele era muito esforçado, fazia trabalhos extras para pagar o curso. Depois descobri que ele se tornou um dos maiores atores do Brasil. Foi emocionante perceber essa trajetória”.

Cauã também se emocionou ao lembrar da importância da professora Susan Patson em sua carreira. “Ela foi quem me transformou em ator. Eu não tinha dinheiro, mas ela me deu uma bolsa de estudos em troca de trabalho na escola. Eu varria o chão, pintava, lavava banheiro, e estudava. Foi um anjo da guarda na minha vida”, declarou.

O ator contou ainda que, após reencontrar Naomi no ano passado, a modelo fez questão de ligar para a professora em sua presença, proporcionando um momento emocionante. “Eu chorei muito. Foi como voltar ao primeiro dia da minha carreira”, disse Cauã.

Luciano Huck finalizou ressaltando a importância do reencontro: “As coisas não acontecem por acaso. A história de vocês mostra como pequenos gestos podem transformar destinos”.

📌 Fonte: Contigo!
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

