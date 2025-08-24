24/08/2025
Universo POP
Paola Carosella se pronuncia sobre polêmica com Blogueirinha: “Quais são os limites do humor?”
Amazonense ex-empresária de Gabriela Spanic acusa atriz de ‘A Usurpadora’ de agressão e perseguição
Luan Pereira fala pela 1ª vez sobre confusão envolvendo Dado Dolabella
Luana Piovani se pronuncia após notícias de suposta agressão envolvendo Dado e Wanessa 
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella após crise de ciúmes
Wanessa Camargo é agredida por Dado Dolabella em bar no Rio
Ex-BBB Beatriz Reis revela que continua virgem e diz esperar “momento certo”
Vídeo: Marina Ruy Barbosa surpreende ao cantar e dançar funk em festa
Esposa de cantor sertanejo é investigada por lavar R$ 3 milhões do PCC
Virginia quebra o silêncio sobre ligação polêmica para Neymar

Nascidos no mesmo dia e com mesmo nome, homens disputam CPF há 20 anos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
nascidos-no-mesmo-dia-e-com-mesmo-nome,-homens-disputam-cpf-ha-20-anos

Gilmar José da Silva, morador de Maringá (PR), enfrenta desde 2005 um sério problema com seu Cadastro de Pessoa Física (CPF). Nascido em Arapongas, em 11 de setembro de 1963, ele tem o mesmo número de documento de outra pessoa com o mesmo nome e a mesma data de nascimento.

Trata-se de Gilmar José da Silva, nascido em Arroio do Tigre, no Rio Grande do Sul, também em 11 de setembro de 1963. A coincidência dos dados gerou um erro na emissão dos documentos e, há 20 anos, causa transtornos para ambos.

Leia também

Leia a matéria completa no portal GMC Online, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.