Nascidos no mesmo dia e com mesmo nome, homens disputam CPF há 20 anos

Gilmar José da Silva, morador de Maringá (PR), enfrenta desde 2005 um sério problema com seu Cadastro de Pessoa Física (CPF). Nascido em Arapongas, em 11 de setembro de 1963, ele tem o mesmo número de documento de outra pessoa com o mesmo nome e a mesma data de nascimento.

Trata-se de Gilmar José da Silva, nascido em Arroio do Tigre, no Rio Grande do Sul, também em 11 de setembro de 1963. A coincidência dos dados gerou um erro na emissão dos documentos e, há 20 anos, causa transtornos para ambos.

