Natanzinho Lima chega a Feijó para o encerramento do Festival do Açaí 2025

Artista desembarcou por volta das 18h no aeródromo do município

O clima de expectativa tomou conta de Feijó neste domingo (17) com a chegada do cantor Natanzinho Lima, atração principal da última noite do Festival do Açaí 2025, considerado o maior evento cultural do Acre. O artista desembarcou por volta das 18h no aeródromo do município, onde foi recebido por fãs e pela imprensa local.

Natanzinho Lima chega a Feijó para o encerramento do Festival do Açaí 2025. Foto: Reprodução

Entre os presentes estava o influenciador Patrick Tavares, de Cruzeiro do Sul, que conversou com Natanzinho logo na chegada. Animado, Patrick destacou a importância do momento: “Já está em Feijó, Natanzinho Lima, meu garoto. Obrigado por ter vindo falar com a gente. Vai ser maravilhoso. Cruzeiro do Sul está em peso, o Acre está em peso. Estamos aguardando para fechar essa festa. Bem-vindo, bora junto!”

O show de Natanzinho Lima está previsto para começar às 23h, no Parque de Eventos de Feijó, e deve reunir milhares de pessoas. A apresentação encerra uma programação que movimentou o município durante quatro dias, com grandes atrações nacionais como Dilsinho, Lucas Lucco e Banda Magníficos.

A expectativa é que o cantor faça uma performance eletrizante, misturando sucessos do forró e do piseiro, em um espetáculo que promete marcar a história do festival. O encerramento consolida o evento não apenas como uma celebração cultural e musical, mas também como motor de turismo e economia para toda a região.

