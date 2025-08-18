Natanzinho Lima é recebido por fãs em hotel antes de show no Festival do Açaí, em Feijó

O cantor Natanzinho Lima foi recepcionado com festa por dezenas de fãs neste domingo (17), ao chegar ao hotel em Feijó, onde se prepara para subir ao palco principal do Festival do Açaí. Admiradores aguardaram no local para garantir fotos, abraços e um momento de proximidade com o artista sergipano, que coleciona sucessos como “Mentira Estampada”, “Pilantra e Meia” e “Me Apaixonei Nessa Morena”.

A apresentação de Natanzinho está marcada para a noite deste domingo, às 22h30 e encerra a 26ª edição do evento que movimentou a cidade desde o último dia 14. Ao longo da programação, moradores e visitantes acompanharam shows nacionais, atividades de incentivo à economia local e ações voltadas à inovação.

Considerada uma das festas mais tradicionais do Acre, a celebração reafirma o título de Feijó como a “capital do açaí” e segue atraindo milhares de pessoas todos os anos.

Veja o momento: