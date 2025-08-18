17/08/2025
Universo POP
Felca é ameaçado de morte e Justiça manda Google quebrar sigilo de e-mail
As verdadeiras razões pelas quais And Just Like That não conseguiu corresponder a Sex and the City
Anitta visita território indígena no Xingu: “Persistem e resistem”
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo

Natanzinho Lima é recebido por fãs em hotel antes de show no Festival do Açaí, em Feijó

Artista sergipano encerra a 26ª edição do Festival do Açaí neste domingo

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O cantor Natanzinho Lima foi recepcionado com festa por dezenas de fãs neste domingo (17), ao chegar ao hotel em Feijó, onde se prepara para subir ao palco principal do Festival do Açaí. Admiradores aguardaram no local para garantir fotos, abraços e um momento de proximidade com o artista sergipano, que coleciona sucessos como “Mentira Estampada”, “Pilantra e Meia” e “Me Apaixonei Nessa Morena”.

Natanzinho Lima é recebido por fãs em hotel antes de show no Festival do Açaí, em Feijó. Foto: Reprodução

A apresentação de Natanzinho está marcada para a noite deste domingo, às 22h30 e encerra a 26ª edição do evento que movimentou a cidade desde o último dia 14. Ao longo da programação, moradores e visitantes acompanharam shows nacionais, atividades de incentivo à economia local e ações voltadas à inovação.

Considerada uma das festas mais tradicionais do Acre, a celebração reafirma o título de Feijó como a “capital do açaí” e segue atraindo milhares de pessoas todos os anos.

Veja o momento:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.