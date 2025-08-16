16/08/2025
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar

O cantor Nattan e a influenciadora Rafa Kalimann viveram um episódio inusitado durante viagem a Orlando, nos Estados Unidos. O artista foi impedido de entrar em um restaurante por estar de shorts, descumprindo o código de vestimenta exigido pelo local.

A solução veio de forma improvisada: Rafa emprestou uma calça sua para que o namorado conseguisse a liberação. O momento foi registrado pela ex-BBB nos stories do Instagram, em tom bem-humorado. “Nattan não pode entrar [de shorts]. Estamos tentando achar uma calça às 22h30 para ele conseguir entrar no Cowboys”, brincou ela.

Nas gravações, Nattan aparece vestindo a peça da influenciadora, que caiu na risada com a situação. Mesmo com o visual inusitado, o cantor conseguiu ser autorizado a entrar no restaurante. Rafa contou ainda que outros clientes elogiaram a ousadia do parceiro: “Pior de tudo é que caras olharam para ele e falaram: ‘te respeito’”, relatou.

Grávida, Rafa compartilha novidades do casal

Além do episódio divertido, Rafa Kalimann anunciou recentemente que está grávida do primeiro filho com Nattan. A notícia foi revelada em um vídeo emocionante publicado em 3 de junho, no qual a influenciadora mostrou a reação do cantor ao descobrir a novidade.

Com informações da Contigo!

