Nattan paga R$ 1 mil para fã trair namorada e show acaba em separação

O cantor Nattan transformou o palco da Festa do Folclore de Três Lagoas (MS) em cenário de novela nesta semana. Durante o show na 35ª edição do evento, ele ofereceu R$ 1 mil para um fã trair a namorada diante de toda a cidade. A “brincadeira” terminou com uma separação transmitida em tempo real.

Conhecido por desafiar fãs a se beijarem em troca de dinheiro, o namorado da ex-BBB Rafa Kalimann chamou um rapaz ao palco e propôs o desafio. Na plateia, a namorada filmava tudo e implorava para que ele recusasse. “Eu vou dividir o dinheiro com você”, tentou negociar o jovem.

Não adiantou: ele aceitou o desafio de Nattan e beijou outra mulher no palco, sob os olhares incrédulos da parceira. “Acabou, acabou”, gritou ela diante da multidão, enquanto o público registrava cada segundo.

Nattan cancela agenda de shows após parar no hospital: "Sem força"

Cantor Nattan

Nattan compra jatinho

Nattan

Cantor Nattan

Nattan

A cena, é claro, viralizou nas redes sociais e o episódio rendeu críticas a Nattan, que tem repetido o mesmo quadro em diversos shows, gerando situações constrangedoras entre casais. “Desnecessário criar isso em show, lamentável”, disse uma usuária do X, antigo Twitter. “Meu Deus, que sem noção”, escreveu outra.

e no show do Nattan que um Jurandir beijo outra mulher na frente da namorada, pq o Nattan ofereceu $1000 reias pra ele.

Agora foca na namorada e na bonita” q ele beijou pic.twitter.com/H1aCJQuqlo — yas (@yas_evom) August 22, 2025

Traída se pronunciou

Diante de toda a repercussão, a polêmica ganhou um novo capítulo. Neste sábado (23/8), e então namorada traída, identificada como Júlia Mello, publicou um vídeo se pronunciando sobre o assunto. Segundo ela, o relacionamento realmente chegou ao fim.

“Estamos seguindo caminhos diferentes”, disse ela, que também pediu que as pessoas parassem de atacar o ex-namorado. “Isso também afeta a família dele”, pontuou.