Nauas conquista título estadual e vai representar o Acre no Brasileiro de Basquete

A etapa estadual foi realizada em Tarauacá e reuniu os campeões das regionais Juruá e Rio Branco/Alto Acre

A equipe Nauas Basquete, de Cruzeiro do Sul, sagrou-se campeã estadual do Campeonato Brasileiro de Basquete 3×3 na categoria sub-23 e agora se prepara para representar o Acre na fase regional Norte, que será disputada em Manaus entre os dias 29 e 31 de agosto.

Equipe agora parte para a etapa nacional em Manaus/Foto: Reprodução

A etapa estadual foi realizada em Tarauacá e reuniu os campeões das regionais Juruá e Rio Branco/Alto Acre. O Nauas havia garantido vaga após vencer a fase regional do Juruá. Na final, o time cruzeirense mostrou superioridade e superou os adversários com vitórias expressivas, registrando mais de 10 pontos de diferença no placar.

Além da conquista no sub-23, a equipe também competiu na categoria sub-18 masculina, mas o título ficou com a equipe de Tarauacá. Os campeões da fase regional Norte vão garantir vaga na final nacional, marcada para novembro, em Belo Horizonte (MG).

Agora, o Nauas Basquete busca apoio para custear a viagem e a estadia na capital amazonense. “Vamos nos preparar e tentar conseguir apoio para representar o Acre e o Juruá nessa etapa. É uma oportunidade importante para o esporte da nossa região”, afirmou Adelcimar Carvalho, diretor do clube.

