Nenhum deputado do Acre vai integrar comissão que investigará fraudes no INSS; saiba mais

O Congresso Nacional vai instalar na próxima quarta-feira (20) a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, criada para investigar fraudes e desvios no Instituto Nacional do Seguro Social. O grupo será presidido pelo senador Omar Aziz, do Amazonas, e terá como relator o deputado Ricardo Ayres, do Tocantins.

A lista de titulares e suplentes já foi divulgada, reunindo senadores e deputados de vários estados do país. No entanto, nenhum parlamentar do Acre foi indicado para participar diretamente dos trabalhos da comissão, que terá peso importante para fiscalizar e cobrar melhorias na gestão do INSS.

Entre os nomes confirmados estão políticos de grande destaque no cenário nacional, como Renan Calheiros (MDB-AL), Tereza Cristina (PP-MS), Damares Alves (Republicanos-DF) e Fabiano Contarato (PT-ES). Já entre os deputados, nomes como Marcel van Hattem (Novo-RS), Paulo Pimenta (PT-RS) e Coronel Chrisóstomo (PL-RO) terão assento no colegiado.

Com a ausência de representantes acreanos, aposentados do estado não terão uma voz direta nessa comissão, que pode influenciar em mudanças no atendimento e nas regras do INSS, órgão fundamental para quem depende da aposentadoria e de outros benefícios previdenciários.