Neto de Arlindo Cruz prestar homenagem emocionante ao avô: “Virou uma estrelinha”

Desde o anúncio da morte de Arlindo Cruz, na tarde de sexta-feira (8/8), inúmeras personalidades, amigos e familiares do ícone do samba prestaram homenagens ao cantor. Entre as manifestações de carinho e respeito, uma das mais emocionantes veio de dentro da própria família: o neto Antônio, de apenas 5 anos, gravou um vídeo comovente para se despedir do avô.

“Hoje o mundo se despede do meu avô Arlindo, pq ele foi morar lá com Jesus. Ele estava sofrendo muito, mas não precisa ficar triste não, porque essa vai ser a estrela que mais vai brilhar no mundo, porque ele virou uma estrelinha e essa vai ser a que mais vai brilhar. Então não precisa ficar triste não, porque ele era muito importante para o nosso mundo”, declarou o menino.

Ao encerrar a homenagem, Antônio cantou um dos versos mais marcantes da carreira de Arlindo: “Lá lá laia… o show tem que continuar”, frase que sintetiza o espírito do artista e o legado deixado tanto na música quanto nos valores transmitidos à família.

Arlindo Cruz, dono de sucessos que atravessaram gerações, deixa como herança uma trajetória marcada por talento, resistência e amor pelo samba — inspiração que seguirá viva entre artistas e admiradores.