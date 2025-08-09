9 de agosto de 2025
Universo POP
Coluna da Márcia Abreu: aniversariantes e novidades da semana; confira aqui
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão

Neto de Arlindo Cruz prestar homenagem emocionante ao avô: “Virou uma estrelinha”

Escrito por Portal Leo Dias
neto-de-arlindo-cruz-prestar-homenagem-emocionante-ao-avo:-“virou-uma-estrelinha”

Desde o anúncio da morte de Arlindo Cruz, na tarde de sexta-feira (8/8), inúmeras personalidades, amigos e familiares do ícone do samba prestaram homenagens ao cantor. Entre as manifestações de carinho e respeito, uma das mais emocionantes veio de dentro da própria família: o neto Antônio, de apenas 5 anos, gravou um vídeo comovente para se despedir do avô.

“Hoje o mundo se despede do meu avô Arlindo, pq ele foi morar lá com Jesus. Ele estava sofrendo muito, mas não precisa ficar triste não, porque essa vai ser a estrela que mais vai brilhar no mundo, porque ele virou uma estrelinha e essa vai ser a que mais vai brilhar. Então não precisa ficar triste não, porque ele era muito importante para o nosso mundo”, declarou o menino.

Veja as fotos

Foto: Reprodução
Antônio, neto de Arlindo CruzFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
Antônio, neto de Arlindo CruzFoto: Reprodução
Crédito: Reprodução Instagram @arlindocruzobem
Cantor, compositor e músico Arlindo Cruz faleceu nesta sexta-feira (8/8)Crédito: Reprodução Instagram @arlindocruzobem
Reprodução
Arlindo CruzReprodução
Reprodução: Instagram/@arlindocruzobem
Nota emitada pela família de Arlindo Cruz, que morreu após conviver com sequelas de um AVC hemorrágicoReprodução: Instagram/@arlindocruzobem
Crédito: Reprodução Instagram @arlindocruzobem
Cantor, compositor e músico Arlindo Cruz faleceu nesta sexta-feira (8/8)Crédito: Reprodução Instagram @arlindocruzobem
Reprodução: Instagram/@arlindocruzobem
Arlindo CruzReprodução: Instagram/@arlindocruzobem
Reprodução: Instagram
Arlindo CruzReprodução: Instagram
Foto: Reprodução
Arlindo Cruz e o neto, Antônio, de 5 anosFoto: Reprodução

Leia Também

Ao encerrar a homenagem, Antônio cantou um dos versos mais marcantes da carreira de Arlindo: “Lá lá laia… o show tem que continuar”, frase que sintetiza o espírito do artista e o legado deixado tanto na música quanto nos valores transmitidos à família.

Arlindo Cruz, dono de sucessos que atravessaram gerações, deixa como herança uma trajetória marcada por talento, resistência e amor pelo samba — inspiração que seguirá viva entre artistas e admiradores.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

No Acre, Lula critica Trump e diz que Eduardo Bolsonaro é um ‘moleque’ e ‘traidor dos brasileiros’

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.