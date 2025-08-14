ney-matogrosso-celebra-ser-enredo-da-imperatriz-no-carnaval-2026

Durante participação no painel de encerramento do dia no evento Rio Innovation Week, nesta quarta-feira (13/8), no Rio de Janeiro, Ney Matogrosso comentou sobre o enredo que a Imperatriz Leopoldinense levará para a Sapucaí no próximo Carnaval.
A escola carioca irá homenagear a trajetória do cantor com o tema “Camaleônico”.
Falou sobre a homenagem
“Eu aceitei e estou satisfeito. Eu ainda vou lá [na quadra da escola de samba] umas três vezes, mas eu estou gostando, estou ficando excitado com essa história”, afirmou Ney.
A jornalista Kenya Sade, que conduziu a mesa de conversas, ressaltou a importância de artistas receberem homenagens em vida e destacou como Ney Matogrosso quebrou paradigmas e lutou pela liberdade ao longo da carreira.
O cantor respondeu que esse é justamente o sentimento que a agremiação pretende transmitir na avenida.
Samba final ainda não foi escolhido
Segundo ele, mais de 30 sambas-enredo foram selecionados para contar sua trajetória, mas o escolhido ainda não foi definido. “Eu não sei o que será contado porque, dependendo do samba, se conta uma história diferente”, ressaltou.