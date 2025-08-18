Neymar desabafa após goleada histórica: “Maior vergonha da minha carreira”

O Santos sofreu uma das derrotas mais duras de sua história recente ao perder por 6 a 0 para o Vasco no último domingo (17), no MorumBis, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado provocou forte reação do atacante Neymar, que classificou o episódio como a maior vergonha de sua carreira.

“Maior vergonha da minha carreira”

O camisa 10 deixou o gramado chorando e foi consolado por companheiros. Em entrevista após a partida, disse: “Esta derrota foi a maior vergonha que já passei em toda a minha carreira. É uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos”.

Neymar também cobrou responsabilidade do elenco: “Todo mundo, antes de botar a cabeça no travesseiro, na sua casa, tem de pensar no que quer fazer. Se for para repetir o que foi feito, nem precisa se reapresentar”.

Demissão de Cleber Xavier e posição da diretoria

A derrota levou à saída do técnico Cleber Xavier, confirmada pelo diretor de futebol Alexandre Mattos. O dirigente afirmou que a comissão técnica será mantida temporariamente e pediu desculpas à torcida.

“Mais uma vez pedir perdão à torcida, em nome do grupo e da diretoria. Estou envergonhado e precisamos trabalhar muito e remar muito. O Santos não pode admitir a falta de intensidade no jogo que acarretou nesta tragédia”, disse Mattos.

Situação na tabela e próximos jogos

Com 21 pontos, o Santos permanece fora da zona de rebaixamento, mas apenas dois pontos acima do Vitória, primeiro clube dentro do Z-4. O Vasco, com 19 pontos, deixou a zona da degola por ter mais vitórias que o time baiano.

O próximo jogo do Santos será contra o Bahia, no domingo (24), em Salvador, pela 21ª rodada do Brasileirão. Neymar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não poderá atuar.