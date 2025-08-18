Neymar posta mensagem emocionante que recebeu do filho após goleada

Neymar emocionou seus seguidores ao compartilhar uma mensagem de apoio que recebeu de seu filho, Davi Lucca, de 13 anos, após a goleada de 6 a 0 do Vasco sobre o Santos no último domingo (17). O jogador foi visto deixando o campo chorando, e o gesto do primogênito trouxe um momento de grande emoção.

Na mensagem, Davi Lucca consolou o pai e o incentivou a não desistir, usando a derrota como motivação para seguir em frente. “Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito”, escreveu o garoto.

Em resposta, Neymar publicou: “Te amo, meu pequeno. Papai vai se reerguer”. O jogador é pai de quatro filhos: Davi Lucca, Mavie, Mel e Helena.

Fonte: Redes sociais de Neymar Redigido por Contilnet.