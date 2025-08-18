18/08/2025
Neymar posta mensagem emocionante que recebeu do filho após goleada

Davi Lucca, de 13 anos, consolou o pai após derrota do santos e disse que ele é sua inspiração

Neymar emocionou seus seguidores ao compartilhar uma mensagem de apoio que recebeu de seu filho, Davi Lucca, de 13 anos, após a goleada de 6 a 0 do Vasco sobre o Santos no último domingo (17). O jogador foi visto deixando o campo chorando, e o gesto do primogênito trouxe um momento de grande emoção.

Reprodução/Instagram

Na mensagem, Davi Lucca consolou o pai e o incentivou a não desistir, usando a derrota como motivação para seguir em frente. “Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito”, escreveu o garoto.

Em resposta, Neymar publicou: “Te amo, meu pequeno. Papai vai se reerguer”. O jogador é pai de quatro filhos: Davi Lucca, Mavie, Mel e Helena.

Reprodução/Instagram

Fonte: Redes sociais de Neymar Redigido por Contilnet.

