Neymar posta mensagem que recebeu do filho após goleada do Vasco

Neymar emocionou os seguidores ao compartilhar uma mensagem especial enviada por seu filho, Davi Lucca, depois da derrota do Santos para o Vasco nesse domingo (17/8). A partida terminou em goleada de 6 x 0 para o time carioca, mas o jogador recebeu do primogênito um gesto de apoio que repercutiu nas redes sociais.
Na mensagem, o garoto de 13 anos declarou: “Boa noite, pai, sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que nesses momentos difíceis, e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui ao seu lado para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito”.
O texto segue com mais palavras de incentivo: “Sempre tenha isso em mente. Tenha em mente que sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é MEU pai, e sempre saiba que eu estou aqui para você. Agora eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará. Você é foda. Te amo do fundo do meu coração. E nunca desista do seu maior sonho por pessoas que nem te conhecem ou sabem quem você é, porque você é capaz. Não use a derrota de hoje como um fracasso, invés, use isso como motivação para sempre ser melhor do que ontem”.
6 imagensFechar modal.
Mensagem de Davi Lucca
Reprodução
Neymar e os quatro filhos – Davi Lucca, Mavie, Helena e Mel
3 de 6
Davi Lucca e Neymar
Reprodução / Instagram
Neymar mostra mensagem carinhosa do filho, Davi Lucca
Instagram/Reprodução
Davi Lucca com a irmã Mavie
Reprodução/Instagram
Neymar e Davi Lucca
Reprodução/Instagram
“Te amo, meu pequeno. Papai vai se reerguer”, respondeu o craque do Santos ao filho.
Davi Lucca é fruto do relacionamento de Neymar com Carol Dantas. Além dele, o atacante também é pai de Mavie, de 1 ano e 8 meses, e de Mel, de apenas 1 mês, ambas com Bruna Biancardi. O craque ainda tem Helena, de 1 ano, de um relacionamento rápido com Amanda Kimberly.