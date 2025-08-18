18/08/2025
Nicolau Júnior destaca papel dos empresários acreanos durante assinatura de ordens de serviço no Vale do Juruá

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, participou neste sábado, 16, da assinatura de ordens de serviço na sede do Deracre em Cruzeiro do Sul. O evento marcou um dia de conquistas importantes para o Vale do Juruá e foi marcado por um discurso em defesa da valorização dos empresários acreanos.

Com a experiência de quem cresceu em uma família ligada ao comércio, Nicolau ressaltou a importância de priorizar as empresas locais nas obras e investimentos realizados pelo governo.

“O governo precisa focar e valorizar os empresários do nosso Estado. Quem ganha a obra aqui, investe aqui. Quem executa em Rio Branco, gera empregos e oportunidades lá. Mas quando as obras vão para empresas de fora, o dinheiro também vai embora. Nós precisamos fortalecer quem é daqui, porque é aqui que ficam os investimentos e o futuro do nosso povo”, destacou o deputado.

Obras que mudam vidas

As ordens de serviço assinadas contemplam áreas estratégicas para a região. Estão incluídos:

•Recuperação e asfaltamento de ramais rurais, garantindo escoamento da produção, transporte escolar e acesso à saúde;

•Construção de uma escola rural na comunidade Alto Pentecostes, em Mâncio Lima, oferecendo mais dignidade e futuro às crianças da região;

•Segunda etapa da urbanização da Alameda das Águas, em Mâncio Lima, fortalecendo o turismo, o comércio e o bem-estar da população.

Além disso, Nicolau destacou o convênio firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 14,8 milhões, que permitirá a pavimentação de ruas da cidade. “Esse recurso é para dar dignidade às famílias, tirar as pessoas da lama e melhorar a mobilidade urbana. É investimento direto na vida de quem mais precisa”, frisou.

Compromisso com o Acre

A fala de Nicolau Júnior reforça sua visão de que o desenvolvimento do Estado passa pela união entre governo, municípios e o setor produtivo. Ao reconhecer o papel dos empresários acreanos como protagonistas desse processo, o presidente da Aleac busca fortalecer um ciclo virtuoso de crescimento, com geração de empregos, renda e oportunidades para a população.

“Valorizando quem é daqui, garantimos que os benefícios fiquem no Acre, criando um futuro mais justo e próspero para todos. Esse é o nosso compromisso: estar ao lado do povo, apoiando cada iniciativa que melhora a vida da nossa gente”, concluiu.

