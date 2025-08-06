Nicolau Júnior representa o governador Gladson em evento em que o Acre conquista destaque Nacional de inovação na gestão pública

Nesta quarta-feira, 6, em Brasília, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Nicolau Júnior, representou o governador do Acre, Gladson Cameli, na 52ª edição do Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Gestão Pública (SECOP), o maior evento de tecnologia voltado ao setor público no Brasil. O parlamentar celebrou o protagonismo do Acre no cenário nacional ao conquistar o quarto lugar no ranking geral de governos que inovam em projetos e soluções digitais.

Durante a solenidade, Nicolau Júnior destacou o avanço expressivo do estado no campo da transformação digital, com foco na eficiência administrativa e no atendimento ao cidadão. O Acre foi um dos três finalistas do Prêmio de Inovação na Oferta de Serviços Públicos, promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de TIC (ABEP-TIC), organizadora do evento.

“Esse reconhecimento é fruto de um trabalho sério, moderno e coordenado pelo secretário da SEAD, Paulo Roberto Correia, e por toda a sua equipe técnica, que tem atuado com competência, criatividade e compromisso público”, afirmou o presidente da Aleac.

O parlamentar também parabenizou os servidores e profissionais da Secretaria de Estado de Administração (SEAD) pela conquista, destacando que a iniciativa vai além da tecnologia: representa a democratização do acesso aos serviços públicos e o cuidado com a população.

“A presença do Acre entre os finalistas de um prêmio tão respeitado mostra que, mesmo estando distante dos grandes centros, podemos ser protagonistas quando há visão, planejamento e determinação”, reforçou.

O secretário de Estado de Administração (SEAD), Paulo Roberto, pasta responsável pelo desenvolvimento dos projetos de tecnologia da informação e comunicação reafirmou o compromisso do governo com a modernização da gestão pública. “O governador Gladson tem um grande esforço para investir em tecnologia no nosso estado, em 2023 nós estávamos numa situação bem ruim mas depois de muito trabalho, hoje o Acre subiu da quinta para a quarta posição em classificação geral de todo o Brasil. Esse é um trabalho que foi feito com muito esforço por profissionais acreanos e que rendeu bons frutos”, disse.

O evento, que reuniu gestores, especialistas e autoridades de todo o país, reforça a importância da tecnologia da informação como ferramenta estratégica para o desenvolvimento de políticas públicas inovadoras e eficazes.