Nicole Bahls é “exorcizada” por Milton Cunha no Dança dos Famosos

Nicole Bahls, sem sombra de dúvidas, se tornou um dos grandes destaques da Dança dos Famosos. Na primeira semana, a influenciadora digital acabou se destacando e virando assunto nas redes sociais por conta do “apagão” que teve enquanto executava a coreografia. Porém, no ritmo desse domingo (17/8), Nicole Bahls se saiu melhor e acabou recebendo elogios dos internautas.

No palco do programa, ao receber as notas dos jurados, um momento em especial acabou chamando atenção. Ao falar do grupo B, Milton Cunha se empolgou e começou a “exorcizar” Nicole Bahls no palco do Domingão.

