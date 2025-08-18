18/08/2025
Neymar desabafa após goleada histórica: “Maior vergonha da minha carreira”
Felca é ameaçado de morte e Justiça manda Google quebrar sigilo de e-mail
As verdadeiras razões pelas quais And Just Like That não conseguiu corresponder a Sex and the City
Anitta visita território indígena no Xingu: “Persistem e resistem”
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria

Nicole Bahls é “exorcizada” por Milton Cunha no Dança dos Famosos

Nicole Bahls, sem sombra de dúvidas, se tornou um dos grandes destaques da Dança dos Famosos. Na primeira semana, a influenciadora digital acabou se destacando e virando assunto nas redes sociais por conta do “apagão” que teve enquanto executava a coreografia. Porém, no ritmo desse domingo (17/8), Nicole Bahls se saiu melhor e acabou recebendo elogios dos internautas.

No palco do programa, ao receber as notas dos jurados, um momento em especial acabou chamando atenção. Ao falar do grupo B, Milton Cunha se empolgou e começou a “exorcizar” Nicole Bahls no palco do Domingão.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

