25/08/2025
Universo POP
Nicole Bahls se confunde com regras da ‘Dança dos Famosos’ e arranca risadas de Huck

Ex-panicat virou destaque no Domingão ao questionar apresentador sobre dinâmica da competição

O Domingão com Huck voltou a agitar o público neste final de semana com mais uma rodada da Dança dos Famosos 2025. O tema escolhido foram os ritmos urbanos e, mais uma vez, quem roubou a cena foi Nicole Bahls, que protagonizou um momento divertido ao vivo na Globo.

Após o grupo dela cair na repescagem ao empatar nas últimas posições, Nicole não entendeu as novas regras e acabou questionando Luciano Huck: “O quê? Como assim dançar sozinha? De quem eu vou colar agora?”. A reação espontânea fez a plateia e o apresentador caírem na risada.

Nicole na Dança – Reprodução/Globo

Performance e comentários

Nicole integra o Grupo B, ao lado de David Junior, Fernanda Paes Leme e Luan Pereira. O quarteto foi parar na repescagem, assim como o Grupo C (Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Manu Bahtidão e Richarlyson), por terem as menores pontuações.

Os oito artistas terão que se apresentar individualmente na próxima semana e, segundo as regras, os dois com pior desempenho deixarão a competição.

Durante a avaliação, o jurado Milton Cunha fez questão de destacar a performance da ex-panicat: “Acho que tem humor quando a Nicole faz aquele passo horrível, mas ela manda: ‘cala a boca, não fala de mim’. Adorei”, declarou, arrancando aplausos.

Nicole responde às críticas

Após a primeira apresentação de grupo, exibida no dia 10, Nicole já havia usado as redes sociais para se posicionar diante das críticas. “Mesmo com minhas imperfeições, sei que sou amada. O erro de hoje não foi falta de vontade, foi apenas um acontecimento e não vai me fazer desistir de aprender mais e me superar”, afirmou.

📌 Fonte: Domingão com Huck/TV Globo
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

