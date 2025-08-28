28/08/2025
Nikolas Ferreira reage a pedido de prisão protocolado por petista

O deputado Nikolas Ferreira (PL) reagiu após ter a prisão preventiva solicitada por Reimont (PT) junto à Procuradoria-Geral da República, nesta quinta-feira (28/8).

Em contato com a coluna, Nikolas argumentou que o vídeo que viralizou e foi citado por petistas não pode ter beneficiado o crime organizado.

O deputado Nikolas Ferreira em sessão na Câmara

Rogério Correia (PT) também acionou PGR contra Nikolas Ferreira

Duda Salabert pediu investigação contra Nikolas Ferreira

Na referida postagem, o parlamentar contestou a fiscalização, pela Receita Federal, de pessoas que movimentassem mais de R$ 5 mil por mês via Pix. Após a publicação ganhar apoio popular, o governo Lula recuou na medida.

“O meu vídeo foi em janeiro de 2025. Como um vídeo de janeiro de 2025 pode ter ajudado a movimentar R$ 46 bilhões de organizações criminosas entre 2020 e 2024? Eu sou atemporal? Na falta de argumentos e de achar algo para me colocar na cadeia, eles precisam inventar. O desejo deles não é só cadeia. Se eles pudessem, eles me fuzilariam, me matariam. Não estou envolvido em rachadinha, não estou envolvido em corrupção, não estou envolvido em roubo do INSS, então por isso eles precisam fazer essas cortinas de fumaça, pedindo prisão. Já tinha um pedido do PT solicitando a derrubada das minhas redes, agora estão pedindo a minha prisão. Basicamente, esse é o modus operandi do PT. Se não conseguem vencer na argumentação e com verdades, precisam de mentiras e pedem prisão”, disse Nikolas à coluna.

Além do pedido de prisão protocolado por Reimont, Nikolas também é alvo de representações ingressadas pelo deputado Rogério Correia (PT) e Duda Salabert (PDT).

Os parlamentares da base governista argumentam que a ação de Nikolas contra a fiscalização do Pix contribuiu para esquemas de lavagem de dinheiro tornados públicos em investigação da Polícia Federal nesta quinta-feira.

