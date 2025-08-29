Nikolas reage à fala de Lula sobre vídeo do Pix: “Irei à Justiça”

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) disse nesta sexta-feira (29/8) que vai processar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por falas sobre ele envolvendo a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Lula afirmou, em entrevista a uma rádio, que o deputado queria defender o crime com um vídeo sobre o Pix.

Nikolas reagiu à fala por meio de um post na rede social X: “Em rede nacional, Lula cometeu a canalhice de afirmar, dolosamente e sem prova alguma, que eu defendi o crime organizado. Uma mentira torpe, criminosa e irresponsável. Irei à Justiça para que responda por essa difamação, assim como farei com todos os demais — estou compilando tudo”, afirmou.

Durante a entrevista, Lula acrescentou: “Tem um deputado que fez uma campanha contra as mudanças que a Receita Federal propôs agora, e está provado que o que ele [Nikolas] estava fazendo era defender o crime organizado. E nós não vamos dar trégua para o crime organizado”.

No início do ano, um vídeo gravado por Nikolas sobre o Pix viralizou nas redes sociais, inclusive batendo recordes de visualizações. Na publicação, ele afirma que Lula taxaria o Pix para prejudicar os mais pobres.

Após a repercussão negativa do vídeo, o governo se viu obrigado a tomar uma medida provisória para tentar minimizar os impactos do conteúdo do deputado. Lula editou a MP e fez uma “campanha” garantindo que o Pix continuaria sendo do Brasil.