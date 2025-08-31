Nível do Rio Acre permanece estável e abaixo da cota de alerta em Rio Branco

Medição registrada na manhã de domingo indica 1,48 metros, sem ocorrência de chuvas nas últimas 24 horas

O Rio Acre apresentou estabilidade em seu nível na manhã deste domingo (31), de acordo com o boletim da Defesa Civil de Rio Branco. Às 5h12, a medição registrou 1,48 metros, valor ainda bem abaixo da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e da cota de transbordo, fixada em 14,00 metros.

Rio Acre/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Não foram registradas chuvas nas últimas 24 horas, o que contribui para a manutenção dos níveis estáveis do rio. O coordenador municipal de Defesa Civil, Cláudio Falcão, reforça a importância do acompanhamento diário das medições, principalmente durante o período de maior intensidade pluviométrica, para prevenir possíveis alagamentos e garantir a segurança da população.

A Defesa Civil orienta moradores das áreas ribeirinhas a permanecerem atentos aos boletins diários e manterem planos de emergência atualizados.

