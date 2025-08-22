No Acre, 75% dos domicílios urbanos têm acesso á água; mas zona rural sofre com apenas 3,5%, diz IBGE

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) – Características gerais dos domicílios e dos moradores, divulgada nesta sexta-feira (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que 60,8% dos domicílios do Acre tinham acesso à rede geral de abastecimento de água em 2024.

O percentual equivale a cerca de 171 mil unidades domiciliares entre os 281 mil estimados no estado.

O levantamento revela desigualdades entre áreas urbanas e rurais. Nos 169 mil domicílios urbanos, 75,1% estavam ligados à rede de água. Já entre os 56 mil lares em áreas rurais, apenas 3,5% contavam com esse serviço básico.

Apesar da baixa cobertura em regiões rurais, os dados mostram avanços no período recente. Entre 2016 e 2024, a proporção de domicílios abastecidos pela rede geral aumentou 7,3 pontos percentuais, passando de 53,5% para 60,8%.