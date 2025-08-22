22/08/2025
No Acre, deputada Bia Kicis elogia Marcio Bittar ao PL e diz que Michelle Bolsonaro é forte candidata à presidência

A deputada federal e presidente do PL Mulher, Bia Kicis, falou sobre a importância da filiação do senador Marcio Bittar ao PL durante entrevista cedida ao ContilNet nesta sexta-feira (22), em Rio Branco. A parlamentar também destacou o nome da ex-primeira dama do Brasil, Michelle Bolsonaro como forte candidato nas eleições presidenciais de 2026.

No Acre, deputada Bia Kicis elogia Marcio Bittar ao PL e diz que Michelle Bolsonaro é forte candidata à presidência. Foto: Reprodução

Para ela, a chegada do senador à sigla fortalece o partido no Acre e a representação da legenda no cenário nacional.

“Estou muito feliz de estar aqui para presenciar a filiação do senador Marcio Bittar, que é um parlamentar que admiro muito. Ele defende os mesmos valores do nosso partido e será mais um guerreiro ao nosso lado. Isso fortalece o PL”, afirmou Bia Kicis, ressaltando o crescimento da sigla nos últimos anos, com o aumento de deputados, prefeitos e vereadores eleitos.

A deputada também comentou sobre a possibilidade de Michelle Bolsonaro concorrer à presidência da República. “Na política, tudo é possível. Ela tem demonstrado uma força política muito grande. O nome dela hoje é inquestionável em todo o Brasil. Sem dúvida alguma, ela está numa posição de concorrer para o cargo que desejar, caso o presidente Bolsonaro não consiga disputar”, disse Kicis.

A filiação de Bittar ao PL acontece em um momento de articulação da legenda, que busca consolidar candidaturas estratégicas no Congresso e fortalecer o partido em estados-chave para as próximas eleições.

